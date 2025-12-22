Le dipendenze legali a “Genitori, che fare?”

“Genitori, che fare?”, il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti, torna domenica 21 dicembre, alle ore 17 su Rai 2, con una nuova puntata dedicata al tema delle dipendenze “legali”: gioco d’azzardo, alcol e tabacco, e il loro impatto sulla vita dei giovani e delle famiglie.

In studio genitori e ragazzi si confronteranno apertamente, portando domande, dubbi ed esperienze personali. Un dialogo diretto, senza giudizi, per provare a capire dove nasce il rischio, come riconoscerlo in tempo e quali strumenti concreti hanno oggi gli adulti per accompagnare i più giovani. Interverranno in studio: Roberto Boffi, pneumologo dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, specializzato in Malattie dell’Apparato Respiratorio, che affronterà i danni del tabacco e le nuove forme di consumo tra i ragazzi; Emanuele Scafato, Direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, che farà il punto sui comportamenti a rischio legati all’alcol; Maurizio Fiasco, sociologo e Presidente dell’Associazione Alea, che analizzerà il fenomeno del gioco d’azzardo legale e le sue ricadute sociali e familiari.

Fonte: Rai