Manuale per la prevenzione delle dipendenze a scuola e nello sport

Peer-education e psicoeducazione: Manuale pratico per la prevenzione delle dipendenze nelle scuole e nei circoli sportivi. E’ stato presentato mercoledì 14 ottobre, presso Radio UnitelmaSapienza il manuale a cura di Alessandro Emiliano Vento, Marta Cacciotti, Silvia Quaranta, Beatrice Vervelacis, Maria Caterina Grassi, Rosastella Principe e Antonio Bolognese.

Una guida strutturata all’utilizzo della peer education come metodologia per la prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamentali in età adolescenziale, con particolare riferimento ai contesti scolastici e ai centri sportivi.

Ne abbiamo parlato con la direttrice del master Prevenzione, diagnosi e trattamento delle Dipendenze Patologiche professoressa Maria Caterina Grassi e i professori Antonio Bolognese e Alessandro Emiliano Vento.

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