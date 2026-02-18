Manuale pratico per il trattamento dei disturbi psichici da uso di sostanze

Questo vademecum di Alessandro Vento e Giuseppe Ducci è al passo con lo scenario in continua evoluzione degli aspetti psichiatrici delle dipendenze e si offre come punto di riferimento sui possibili trattamenti.

di Alessandro Emiliano Vento e Giuseppe Ducci

Questo manuale è al passo con lo scenario in continua evoluzione degli aspetti psichiatrici delle dipendenze e si offre come punto di riferimento per quanto riguarda le possibilità di trattamento.

Le dipendenze da sostanze costituiscono uno dei principali problemi che la medicina odierna è chiamata ad affrontare e fonti autorevoli non esitano a metterla in relazione con l’inversione dell’aspettativa di vita che fa capolino dopo tanti anni di aumento nelle società occidentali.

>>> se vuoi saperne di più e per comprare il manuale

