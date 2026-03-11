“Menti in ostaggio”, incontro sulle nuove vulnerabilità alla Croce Rossa di Firenze

Venerdì 13 marzo 2026, dalle ore 15.00 alle 19.00, nella sede del Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa Italiana in via dei Massoni 21 a Firenze, si terrà l’incontro pubblico “Menti in ostaggio – Essere informati è il modo migliore per proteggersi”, un momento di approfondimento dedicato ai fenomeni del condizionamento mentale, delle dipendenze comportamentali e delle nuove vulnerabilità legate all’ambiente digitale. L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili in sala.

L’iniziativa è realizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Toscana nell’ambito del proprio impegno per il benessere e la tutela delle comunità, insieme alla Polizia Locale di Firenze, all’associazione “La Pulce nell’Orecchio”, al Rotary Club Firenze Vespucci e al CESAP – Centro Studi Abusi Psicologici, ed è rivolta alla popolazione di tutte le età, dai giovani agli adulti, con l’obiettivo di offrire strumenti di comprensione, prevenzione e protezione rispetto ai fenomeni di manipolazione psicologica, dipendenze e nuove forme di vulnerabilità.

