Quattro milioni per il reinserimento di chi ha dipendenze, via ai percorsi formativi e lavorativi

Quattro milioni di euro per sostenere il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche. L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato un avviso finanziato con le risorse del PR Sicilia Fse+ 2021-2027, in attuazione della legge regionale 26/2024, con l’obiettivo di promuovere percorsi rieducativi e formativi multilivello rivolti ai soggetti più fragili.

L’iniziativa punta a costruire un percorso completo che non si limiti alla formazione professionale, ma che favorisca anche il recupero dell’equilibrio psico-fisico e lo sviluppo cognitivo ed emotivo. Tra i destinatari rientrano anche persone in condizioni di particolare vulnerabilità, come i detenuti o chi vive situazioni sociali e sanitarie complesse.

“Diamo piena attuazione a una legge regionale fortemente voluta – ha detto il presidente della Regione e assessore ad interim Renato Schifani – frutto di un impegno politico chiaro e condiviso: mettere al centro la persona, soprattutto quando vive condizioni di fragilità e marginalità”. Il presidente ha sottolineato come la norma si traduca ora in interventi concreti sostenuti da risorse, con una particolare attenzione per chi presenta maggiori criticità legate all’età o alle condizioni di vita.

Possono accedere ai percorsi i soggetti presi in carico dai Servizi pubblici per le dipendenze patologiche del sistema sanitario nazionale, residenti o domiciliati in Sicilia, di età compresa tra 16 e 64 anni.

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate dalle agenzie per il lavoro accreditate in Sicilia, che saranno chiamate a proporre progetti rivolti a piccoli gruppi, da un minimo di sei a un massimo di dieci partecipanti. Ogni proposta dovrà prevedere tre fasi obbligatorie: orientamento specialistico, formazione attraverso tirocini e accompagnamento all’inserimento lavorativo, con attività di incrocio tra domanda e offerta.

Le istanze potranno essere inoltrate entro sessanta giorni dall’apertura della piattaforma informatica dedicata, che sarà comunicata nei prossimi giorni sui siti istituzionali del Dipartimento regionale e del Fse. L’obiettivo è creare percorsi concreti di inclusione, capaci di offrire una nuova opportunità a chi prova a uscire da condizioni di dipendenza e marginalità.

Quattro milioni per il reinserimento di chi ha dipendenze, via ai percorsi formativi e lavorativi

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Fonte: agrigentonotizie.it