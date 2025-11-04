“Qui e ora – La splendida cavalcata delle ragazze del volley”, quando le azzurre di Velasco hanno incantato i Giochi di Parigi

di Francesca Alliata Bronner

Ciak si educa. Tra pari e nel nome dello sport. Con questo claim all’insegna dell’amicizia, della condivisione e della solidarietà, lunedì prossimo (10 novembre) al cinema Adriano di Roma, verrà proiettato il docufilm “Qui e ora – La splendida cavalcata delle ragazze del volley” di Iacopo Volpi, giornalista sportivo italiano, con la regia di Mario Maellaro, il cui ricavato delle vendite dei biglietti verrà devoluto per sostenere le attività svolte dall’Associazione Osservatorio sulle Dipendenze (Ente del terzo settore) in tema di prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamentali.

Un’articolata campagna dell’associazione, in collaborazione con l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo Roma), che ha già visto incontri in decine di scuole e circoli sportivi dal 2022 ad oggi. In prima fila, ancora una volta, a sostegno di questi progetti, il Circolo Canottieri Aniene (il cui socio prof. Antonio Bolognese è responsabile scientifico della commissione dell’Omceo di Roma e provincia per la valutazione, prevenzione e divulgazione dell’uso della cannabis e di altre dipendenze) che ha organizzato la serata: alle 20,30 il pubblico avrà la possibilità di vedere l’emozionante storia del capolavoro compiuto da 13 ragazze, magnifiche atlete, che hanno portato la Nazionale italiana di pallavolo a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una narrazione emozionante che anticipa un’altra grande impresa compiuta dalla squadra guidata da Julio Velasco, definito “più di un allenatore” che lavora molto sull’umanità delle singole atlete e sul gruppo, che ha poi vinto l’oro ai campionati del mondo di Bangkok, entrando nella leggenda del volley. Il titolo di questa sfida apparentemente “impossibile” è stato scelto non a caso perché rappresenta la sfida “possibile” che quotidianamente medici, operatori, famiglie, docenti e allenatori operano nelle scuole, nei circoli sportivi e in altri ambienti sociali per prevenire le dipendenze.

Alcuni rami di quest’attività sono cresciuti in collaborazione con il mondo dello sport – Ciscod (Comitato italiano sport contro la droga) che vede presidente Daniele Masala, ex campione olimpico, con finanziamenti arrivati da Sport e Salute. Sono state incontrate oltre 8.000 persone con le quali è stato svolto un lavoro attivo di e per il progetto di prevenzione (In-Dipendenza) con risultati favorevoli e incoraggianti registrati anche attraverso questionari anonimi e richieste di aiuto dirette.

Generalmente i medici coinvolti svolgono quest’attività come volontari ma sono comunque necessari fondi per retribuire lo staff di psicologhe e psicologi che svolgono i laboratori durante l’intero anno. Per questo nobile e utile scopo il Canottieri Aniene ha voluto sostenere la serata in programma al cinema Adriano, che ha offerto gentilmente la sala (Nvcr Cinema Adriano e i soci Giampaolo Letta e Iacopo Volpi) a favore dell’associazione. I biglietti saranno in vendita presso la segreteria del circolo, dal lunedì al venerdì, orario 10-16. www.osservatoriodipendenze.com

Questo articolo è stato originariamente pubblica da La Repubblica, che ringraziamo