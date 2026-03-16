VIDEO | “Le tre regole d’oro” per prevenire le nuove forme di dipendenza nei giovani

Dormire, pazientare e disconnettersi: sono queste le tre regole d’oro che, se coltivate fin dall’infanzia, possono prevenire le nuove forme di dipendenza. Perché, anche durante i primi anni di vita, possono già insorgere dipendenze, ad esempio, per gli schermi, smartphone e videogiochi, che catturano l’attenzione delle persone assorbendo tempo ed energia. Il progetto, nato dalla Fondazione Novella Fronda e dal Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, vuole sensibilizzare la cittadinanza su queste forme di dipendenza spesso quasi invisibili, per re-imparare tre stili di vita fondamentali.

Durante il sonno il cervello ripulisce le scorie accumulate durante il giorno, mantenendo solo le esperienze utili; pazientare, imparando a non ricevere tutto subito, allena il cervello a gestire impulsi, emozioni e desideri; disconnettersi, favorisce la concentrazione e dona tempo di qualità.

Il segreto, spiegano gli esperti, è essere presenti per i figli, aiutarli a regolarsi.

Al via la campagna di sensibilizzazione a Sant’Angelo di Piove di Sacco: tre semplici regole d’oro, che possono fare la differenza per promuovere il benessere della collettività e proteggere le nuove generazioni.

Fonte: Telenuovo