Mark Hyman: la scienza di rimanere “giovani per sempre”

Il dottor Mark Hyman, all’età di 63 anni (cronologici), sostiene di aver raggiunto un’età biologica di 43 anni. La sua tesi centrale è rivoluzionaria: l’invecchiamento non deve essere visto come un declino inevitabile, ma come una condizione trattabile. Secondo Hyman, la medicina tradizionale ha commesso l’errore di concentrarsi solo sulle singole malattie (come il cancro o il diabete) anziché sulle cause profonde che guidano il processo di invecchiamento cellulare.

1. Il concetto di “Healthspan” vs “Lifespan”

Il focus non deve essere solo quanto a lungo viviamo (lifespan), ma per quanto tempo rimaniamo in salute e funzionali (healthspan). Hyman evidenzia che molti trascorrono gli ultimi 20 anni della propria vita in condizioni di salute precarie; il suo obiettivo è far coincidere la durata della vita con quella della salute.

2. La dieta “Pegan”: il cibo come medicina

Al centro della sua strategia c’è l’alimentazione, definita “Pegan” (un ibrido tra Paleo e Vegan).

Vegetali al centro: Il 75% del piatto deve essere composto da piante (verdure non amidacee, crucifere, noci, semi).

Proteine di alta qualità: Il restante 25% è costituito da proteine animali “pulite” o grassi sani.

I nemici della longevità: Zucchero, farine raffinate e alimenti ultra-processati (UPF). Questi ultimi guidano l’insulina alta, che Hyman identifica come il principale motore dell’invecchiamento, dell’infiammazione e delle malattie croniche.

Superfood quotidiani: Olio d’oliva extravergine, piccoli pesci (sardine, sgombri) e broccoli sono pilastri della sua spesa.

3. I muscoli come “valuta della longevità”

Uno dei punti fermi di Hyman è l’importanza della massa muscolare. Con l’avanzare dell’età, la perdita di muscoli (sarcopenia) accelera il declino metabolico.

Allenamento di resistenza: Hyman dedica almeno 30 minuti al giorno (spesso di più) al sollevamento pesi o bande di resistenza. Il muscolo non è solo estetica, ma un organo endocrino che regola il metabolismo e l’infiammazione.

4. La routine quotidiana e i “bio-hacks”

L’esperto segue un regime rigoroso per attivare i cosiddetti “interruttori della longevità”:

Risveglio e Meditazione: Inizia la giornata alle 6:00 con 20 minuti di meditazione e journaling per gestire lo stress (journaling si può tradurre in scrittura riflessiva o, più semplicemente, scrittura di un diario personale) .

Esposizione alle temperature estreme: Utilizza regolarmente saune e docce fredde (o immersioni in acqua gelida). Questo stress controllato (ormesi) stimola il sistema immunitario e la riparazione cellulare.

Autofagia: Attraverso il digiuno intermittente o periodi di restrizione calorica, attiva il processo di “pulizia” cellulare, dove il corpo elimina le proteine vecchie e danneggiate.

5. Integrazione e diagnostica avanzata

Sebbene ritenga che nulla sostituisca dieta ed esercizio, Hyman utilizza integratori mirati:

Creatina: Per la salute cognitiva e muscolare.

Vitamina D e Omega-3: Per il controllo dell’infiammazione.

NMN (Nicotinamide Mononucleotide): Per supportare i livelli di NAD+ e l’energia cellulare.

Diagnostica: Sottolinea l’importanza di monitorare parametri che spesso i medici ignorano, come i livelli di insulina a digiuno (che dovrebbero essere bassi) e la salute del microbioma.

6. Connessione sociale e scopo

Infine, c’è l’aspetto umano. La longevità non è solo biochimica; la solitudine è un fattore di rischio paragonabile al fumo. Avere una comunità forte, relazioni profonde e uno scopo di vita sono elementi essenziali per mantenere la vitalità nel tempo.

Conclusione

Il messaggio di Hyman è un appello all’azione: è possibile invertire l’orologio biologico a qualsiasi età. Non si tratta di cercare la “pillola magica”, ma di adottare un sistema integrato di medicina funzionale che rimuova ciò che danneggia il corpo e fornisca ciò di cui ha bisogno per prosperare.