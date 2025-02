Scoperta una proteina che potrebbe invertire l’invecchiamento

Un team di ricercatori dell’Università di Osaka ha identificato una proteina, AP2A1, che sembra agire come un “interruttore principale” nel determinare se una cellula si comporta da giovane o da vecchia. Lo studio ha dimostrato che riducendo i livelli di AP2A1 nelle cellule senescenti – quelle che hanno smesso di dividersi e contribuiscono all’invecchiamento – è possibile riportarle a uno stato più giovanile. Al contrario, aumentando la presenza di questa proteina nelle cellule giovani, queste hanno mostrato segni di invecchiamento precoce.

La ricerca si è concentrata sulle cellule fibroblasti della pelle, responsabili della produzione di collagene e della riparazione dei tessuti. Gli scienziati hanno scoperto che le cellule invecchiate presentano livelli elevati di AP2A1, che contribuiscono al loro ingrandimento e alla perdita di funzionalità. Bloccando la proteina con una tecnica genetica chiamata RNA interference, le cellule senescenti hanno ridotto la loro dimensione, ripreso la divisione e mostrato segni di ringiovanimento. Questo suggerisce che AP2A1 potrebbe essere un obiettivo terapeutico per contrastare l’invecchiamento cellulare.

Un aspetto cruciale dello studio è che AP2A1 sembra influenzare la connessione delle cellule con l’ambiente circostante attraverso le adesioni focali, strutture che le ancorano ai tessuti. Nelle cellule senescenti, queste adesioni diventano più grandi e rigide, contribuendo alla loro crescita anomala. Regolando AP2A1, i ricercatori sono riusciti a ridurne la dimensione e la rigidità. Questa scoperta potrebbe aprire nuove prospettive nella lotta contro malattie legate all’invecchiamento come l’artrite, le patologie cardiovascolari e il morbo di Alzheimer. Tuttavia, qualsiasi terapia dovrà bilanciare il rischio di eliminare troppo rapidamente le cellule senescenti, che hanno anche un ruolo protettivo contro il cancro.

Lo studio ha anche evidenziato che l’aumento di AP2A1 non è legato solo all’età, ma si verifica anche in seguito a danni cellulari, come l’esposizione ai raggi UV. Questo suggerisce che la proteina potrebbe essere un regolatore universale della senescenza cellulare. Oltre alle implicazioni per l’anti-invecchiamento, la scoperta potrebbe portare a nuove strategie per la cura di malattie in cui la regolazione della crescita cellulare è fondamentale, come il cancro e la rigenerazione dei tessuti. I ricercatori concludono che AP2A1 rappresenta un biomarcatore promettente e un possibile bersaglio per future terapie di ringiovanimento cellulare.