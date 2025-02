Speed mentoring, incontro lampo con le scienziate

L’Ambasciata d’Italia a Washington ha ospitato “Meet Your Woman In Science”, un evento speciale per la Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza. L’obiettivo? Mettere in contatto giovani talenti con scienziate affermate e aprire nuove opportunità nel mondo della ricerca.

“Vogliamo accendere i riflettori sulle disuguaglianze ancora presenti e supportare le giovani che vogliono intraprendere questa carriera”, ha spiegato l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia (foto sotto). “Oggi costruiamo ponti tra nuove generazioni e grandi menti della scienza”.

Le partecipanti hanno dialogato con scienziate italiane e americane attive in settori come medicina, aerospazio e tecnologie quantistiche. Attraverso sessioni di speed mentoring, le giovani hanno ricevuto consigli e ispirazione per il futuro nel mondo STEM. Tra le esperte presenti, rappresentanti di istituzioni accademiche (George Washington University, Catholic University), agenzie federali (NASA, NOAA) e aziende private.

Durante l’evento, Anna Grassellino, Direttrice del National Quantum Information Science SQMS Center del Fermilab di Chicago, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) per il suo contributo alla ricerca scientifica.

L’evento ha chiuso la terza edizione della Settimana delle Donne nella Scienza, iniziativa nata nel 2023 grazie alla collaborazione tra le Ambasciate italiana, francese e tedesca e partner americani. Un progetto che continua a crescere, promuovendo la parità di genere nella scienza e creando opportunità per le donne di domani.