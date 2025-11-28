Stazione Spaziale Internazionale: parte una missione di otto mesi con equipaggio russo-americano

Una missione congiunta USA-Russia sulla Stazione Spaziale Internazionale è iniziata giovedì, con il lancio di un equipaggio di tre membri a bordo di una navicella russa.

Un razzo vettore Soyuz è decollato alle 14:27 dalla cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, noleggiato dalla Russia, per immettere in orbita la capsula Soyuz MS-28.

A bordo del veicolo spaziale erano l’astronauta della NASA Chris Williams e i cosmonauti russi Sergei Mikaev e Sergei Kud-Sverchkov. L’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale è avvenuto alle 17:34.

I tre membri dell’equipaggio rimarranno a bordo dell’avamposto orbitante per circa otto mesi. La NASA ha specificato che si tratta del primo volo spaziale per Williams, un fisico, e per Mikaev, un pilota militare. Per Kud-Sverchkov, invece, è la seconda missione.

Sulla Stazione Spaziale sono già presenti gli astronauti della NASA Mike Fincke, Zena Cardman e Jonny Kim, l’astronauta della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) Kimiya Yui, e i cosmonauti russi Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky e Oleg Platonov.