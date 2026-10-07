Industria siderurgica e interesse nazionale

a cura di Claudio Todaro, Coordinatore di Ricerca O.S.S.I.S.Na.

L’acciaio rappresenta la colonna vertebrale dell’industria manifatturiera italiana e la sua produzione interna costituisce un pilastro imprescindibile per garantire la sovranità economica e la sicurezza nazionale.

L’Italia, secondo Paese manifatturiero d’Europa, fonda la competitività dei settori chiave – come il comparto automotive, la cantieristica navale, l’elettrodomestico e la meccanica strumentale – sulla disponibilità stabile e a prezzi competitivi di questa risorsa, la cui perdita esporrebbe l’intera industria alle turbolenze geopolitiche globali.

Le infrastrutture critiche, quali reti energetiche, ponti e ferrovie, unitamente all’industria della Difesa, richiedono un approvvigionamento costante di acciai speciali e primari che non può essere totalmente delegato a fornitori esteri senza creare una pericolosa vulnerabilità strategica.

Possedere stabilimenti interni garantisce inoltre una resilienza essenziale contro gli shock della supply chain, come dimostrato dalle gravi carenze di ghisa e semilavorati metallici registrate in Europa a seguito del conflitto in Ucraina.

La produzione nazionale consente poi allo Stato di mantenere il controllo diretto sulla transizione ecologica e sulla decarbonizzazione industriale, guidando lo sviluppo di tecnologie pulite come l’idrogeno e i forni elettrici di nuova generazione, anziché dipendere da produttori extra-UE operanti in contesti con standard ambientali e sociali nettamente inferiori.

Il panorama siderurgico italiano si caratterizza attualmente per una spiccata impronta ecologica, con quasi l’89% dell’acciaio nazionale generato tramite forno elettrico ad arco (EAF) basato sul riciclo del rottame.

Questo assetto strutturale rende tuttavia la filiera italiana estremamente vulnerabile alle oscillazioni dei prezzi dell’energia elettrica rispetto ai concorrenti esteri che utilizzano ancora il ciclo integrale alimentato a carbone.

Negli ultimi anni la tenuta complessiva del comparto è stata sostenuta quasi esclusivamente dai “prodotti lunghi”, quali travi e tondo per cemento armato, fortemente trainati dai cantieri e dalle opere del PNRR, mentre si riscontra una crisi cronica e profonda nel segmento dei “prodotti piani” destinati a navi e automobili.

La mappa dei poli industriali italiani riflette una netta divisione geografica e tecnologica, dove l’unico grande sito rimasto a ciclo integrale è il Polo di Taranto (Ex Ilva / Acciaierie d’Italia), fulcro della produzione di acciaio primario ma attualmente travolto da una drammatica crisi operativa, finanziaria e giudiziaria che ha visto la produzione dimezzarsi a circa 2.000 tonnellate annue e migliaia di lavoratori collocati in cassa integrazione. Accanto a Taranto, il Polo di Piombino in Toscana, storicamente specializzato in prodotti lunghi e rotaie, ha spento gli altiforni da anni e conta oltre 1.200 dipendenti in regime di cassa integrazione in attesa di complessi piani di riorganizzazione, mentre resistono con produzioni ad alto valore aggiunto il Polo di Terni in Umbria, focalizzato su acciai inossidabili e magnetici integrati nel Gruppo Arvedi, e il Polo di Trieste, focalizzato su attività logistiche e di laminazione dopo lo smantellamento dell’area a caldo della Ferriera di Servola. L’elettrosiderurgia si concentra invece prevalentemente nelle regioni del Nord, dove l’Italia detiene il primato di produzione nell’Unione Europea. La provincia di Brescia rappresenta la capitale storica di questo comparto privato ospitando colossi come Feralpi, Alfa Acciai e Ori Martin, affiancata da Cremona, dove il Gruppo Arvedi impiega tecnologie d’avanguardia mondiale come il processo ISP/ESP per i coils d’acciaio piatto, e dal Friuli, dove il polo di Pozzuolo del Friuli guidato da Danieli e ABS si impone come punto di riferimento globale per gli acciai speciali e la progettazione impiantistica. La prima trasformazione fa capo a Marcegaglia, leader europeo nei tubi e nei profilati con basi a Mantova e Milano, supportata nel Nord-Est dalle realtà del Polo Veneto guidate da Acciaierie Venete e dal Gruppo Beltrame nei laminati mercantili.

Questa complessa rete industriale sta affrontando una marcata contrazione produttiva, gravata da costi energetici stabilmente superiori alla media europea e dalle barriere economiche della transizione ecologica, spingendo lo Stato a interventi diretti tramite amministrazioni straordinarie, decreti governativi e l’ingresso di Invitalia nel capitale azionario per scongiurare il disimpegno dei partner privati.

La gravità della situazione è monitorata anche dal Comparto Intelligence italiano, che nella sua Relazione Annuale al Parlamento evidenzia come l’Europa sia penalizzata da costi energetici e oneri di decarbonizzazione tra i più alti al mondo, con pesanti ricadute industriali e occupazionali derivanti dalle manovre speculative di attori esteri.

Il contesto internazionale è ulteriormente deteriorato dall’allarmante eccesso di offerta globale segnalato dall’OCSE e alimentato dalle esportazioni cinesi, che comprime pesantemente i margini delle aziende europee in concomitanza con il rallentamento della domanda interna.

Di fronte a questa crisi strutturale, i principali Paesi europei stanno adottando strategie differenziate. Il Regno Unito, svincolato dalle norme europee post-Brexit, ha intrapreso la via della nazionalizzazione diretta di British Steel per evitare la perdita totale della capacità produttiva primaria sotto la gestione della cinese Jingye, affrontando un costo di mantenimento per gli altiforni di Scunthorpe pari a circa 1,3 milioni di sterline al giorno e subendo un tasso di importazione dell’acciaio superiore al 70% del fabbisogno interno.

In Francia, l’Assemblea Nazionale ha votato a favore di una proposta di legge per nazionalizzare le attività di ArcelorMittal, accusata di progressivo disimpegno e tagli occupazionali, mentre il governo parigino si fa promotore di un fronte comune con Italia, Spagna e Belgio per esigere da Bruxelles misure di difesa commerciale d’urgenza e una revisione anticipata della tassa sul carbonio alle frontiere (CBAM).

La Germania, pur affrontando un drastico calo della produzione scesa sotto i 35 milioni di tonnellate a causa della frenata dei settori automotive e costruzioni, punta sulla tenuta tecnologica stanziando colossali aiuti di Stato approvati dall’Unione Europea, tra cui 1,3 miliardi di euro per il programma SALCOS di Salzgitter e oltre 2 miliardi per convertire all’idrogeno i siti di ThyssenKrupp, introducendo inoltre tariffe elettriche calmierate a 5 centesimi al chilowattora per le aziende energivore.

A livello comunitario, la principale barriera protettiva è costituita dal Regolamento (UE) 2026/1384 entrato in vigore il 25 giugno 2026, il quale istituisce un nuovo quadro strutturale contro le distorsioni di mercato e le pratiche elusive dei Paesi terzi, considerando l’acciaio un settore vitale per la sicurezza economica europea. Tale normativa, direttamente applicabile in Italia senza necessità di leggi di recepimento nazionale, vede la sua attuazione affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e si sviluppa su tre direttrici operative fondamentali. La prima riguarda la gestione dei contingenti tariffari su base trimestrale tramite i sistemi telematici AURA e TARIC per 28 categorie di prodotti siderurgici, applicando il principio del “primo arrivato, primo servito”; in caso di esaurimento delle quote stabilite, i sistemi doganali applicano automaticamente un dazio ad valorem maggiorato al 50%. La seconda e più impattante novità doganale consiste nell’obbligo di tracciabilità denominato “Melt and Pour”, vincolante a partire dal 1° ottobre 2026 e disciplinato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, che impone agli importatori la presentazione dei Mill Test Certificates (MTC) per documentare il Paese d’origine in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato allo stato liquido, bloccando lo sdoganamento agevolato in caso di carenze documentali. La terza direttrice riguarda la compliance e il regime sanzionatorio, poiché le false dichiarazioni sull’origine delle merci attivano le severe sanzioni amministrative e penali previste dal Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD).

Per salvaguardare questo immenso patrimonio industriale che garantisce il benessere sociale occupando circa 70.000 dipendenti diretti e oltre 100.000 lavoratori complessivi includendo l’indotto logistico, il dibattito si concentra sulla definizione di un nuovo Piano Siderurgico Nazionale fondato su una netta separazione e specializzazione strategica tra le aree a caldo, dedicate alla fusione primaria, e le aree a freddo, incentrate sulla trasformazione finale. Per le aree a caldo di Taranto, Piombino e Terni, l’obiettivo imprescindibile dovrà essere la totale trasformazione tecnologica mirata all’abbandono del carbone mediante l’adozione di forni elettrici alimentati a ferro preridotto (Direct Reduced Iron, DRI), l’introduzione di tetti ai prezzi energetici sul modello tedesco, il ricorso a tutele ammortizzatrici emergenziali per preservare il know-how tecnico e la limitazione all’esportazione extra-UE del rottame ferroso, qualificato come materia prima critica.

Per le aree a freddo, economicamente più remunerative e connesse al Made in Italy, la strategia dovrà prevedere il potenziamento di centri di servizio avanzati per forniture just-in-time e l’orientamento verso acciai speciali inossidabili e magnetici ad altissima resistenza richiesti dai mercati dell’aerospazio, dei motori industriali e dell’automotive elettrico. L’Italia dovrà inoltre continuare a sostenere le tutele europee volte a ridurre le quote di importazione esenti da dazi a circa 18 milioni di tonnellate annue (per bloccare le triangolazioni elusive di Cina e Russia) e dovrà insistere nella promozione dell’applicazione dell’Industrial Accelerator Act (IAA) che, dal 2029, imporrà una quota minima del 25% di acciaio a basse emissioni (low-carbon steel) in tutti gli appalti pubblici per edilizia e infrastrutture.

In conclusione, l’acciaio si conferma una risorsa non sostituibile, la cui assenza determinerebbe il collasso immediato del sistema manifatturiero e la perdita irreversibile della sovranità industriale del Paese. A parere dell’Osservatorio O.S.S.I.S.Na., una tutela efficace potrà essere attuata esclusivamente dallo Stato attraverso l’impiego coordinato di strumenti finanziari di investimento pubblico compatibili con il mercato europeo e politiche di governance capaci di mantenere il controllo strategico nazionale anche in presenza di investitori esteri.