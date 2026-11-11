La cassaforte della salute: perché proteggere i magazzini farmaceutici ospedalieri

(a cura di Claudio Todaro, Coordinatore di Ricerca O.S.S.I.S.Na.)

I magazzini farmaceutici degli ospedali pubblici rappresentano uno dei nodi più critici, strategici e vulnerabili dell’intera infrastruttura sanitaria nazionale. Al loro interno sono custoditi beni dal valore economico inestimabile e, soprattutto, farmaci salvavita essenziali per la continuità assistenziale. Proteggere questi ambienti non è solo una necessità logistica o finanziaria, ma un imperativo etico e di salute pubblica.

I depositi di farmaci della sanità pubblica affrontano minacce sempre più complesse, che spaziano dagli attuali scenari di guerra ibrida (come emerso dagli avvenimenti di questi ultimi giorni) fino al crimine organizzato e alle vulnerabilità gestionali interne.

I recenti attacchi cibernetici in Europa e in Italia alla cosiddetta “catena del freddo” rendono inoltre percepibili i rischi di compromissione della corretta gestione logistica relativa agli impianti refrigerati a controllo remoto, con conseguenze potenzialmente devastanti nei settori critici come quello sanitario (per l’intera categoria dei farmaci termolabili).

Un magazzino di prodotti farmaceutici

Nei soli primi mesi del 2026, il valore dei farmaci ospedalieri sottratti ha raggiunto la cifra record di circa 8 milioni di euro a livello nazionale. A marzo 2026, un’indagine della Procura di Napoli ha smantellato un gruppo criminale specializzato in colpi nelle farmacie ospedaliere di tutta Italia, responsabile di quattro maxi-furti di farmaci salvavita per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro.

Il mirino della criminalità si concentra rigorosamente su due categorie: i medicinali ad alto costo (come le terapie biologiche, gli immunoterapici o i farmaci oncologici), che hanno un valore di mercato rilevante e che alimentano un lucroso mercato nero internazionale, e i prodotti psicotropi d’uso ospedaliero (oppiacei e Fentanyl, in primis), che sono costantemente a rischio di deviazione verso canali di spaccio illegali.

I moderni magazzini automatizzati dipendono poi da software di gestione. Un attacco hacker o un malware (ransomware) può bloccarne le attività di inventario, conservazione e distribuzione, paralizzando il sistema ospedaliero.

Magazzino a freddo di medicinali

Le ripercussioni di un magazzino farmaceutico violato o compromesso vanno ben oltre il semplice danno economico. Se i farmaci oncologici o i salvavita vengono rubati o si deteriorano, i pazienti subiscono ritardi nei trattamenti, con potenziali conseguenze fatali. Inoltre, ogni perdita economica si traduce in un danno diretto per i contribuenti e in un indebitamento dei bilanci sanitari regionali.

Un ulteriore fattore di rischio da considerare riguarda il fatto che i farmaci rubati e conservati senza il rispetto della catena del freddo perdono efficacia o diventano tossici. Se reimmessi sul mercato parallelo, costituiscono un pericolo mortale per i consumatori.

Garantire la sicurezza di un magazzino farmaceutico pubblico richiede un approccio integrato che combini tecnologia, procedure rigide e cybersicurezza ad elevato standard.

Un corretto approccio per una protezione efficace considera la sicurezza fisica e il controllo degli accessi per le aree interessate, con videosorveglianza intelligente, accessi biometrici o a doppia autenticazione, aree interne blindate, automazione e tracciabilità logistica, tracciabilità end-to-end (con codice a barre e sistemi RFID) di ogni prodotto farmaceutico dall’ingresso in magazzino sino alla somministrazione al paziente, sensori per la catena del freddo e protezione cyber per i sistemi gestionali (a garanzia della continuità operativa e della tutela dei dati sensibili).

Peraltro, a seguito del furto di un significativo quantitativo di Fentanyl presso l’Ospedale Israelitico di Roma a giugno 2026, il Ministero della Salute ha disposto una stretta rigidissima per la sicurezza dei magazzini sanitari. Il nuovo provvedimento impone a tutte le farmacie ospedaliere nazionali l’obbligo di custodire gli oppioidi sintetici in casseforti di ultima generazione, il tracciamento digitale e biometrico per le procedure di accesso alle aree e l’uso di contenitori sigillati e antieffrazione per qualsiasi movimento di farmaci tra i reparti e i magazzini centrali.

Proteggere i magazzini farmaceutici degli ospedali pubblici significa difendere il diritto alla salute dei cittadini. Investire in tecnologie di sicurezza avanzate, automazione logistica e formazione del personale non è un costo per la sanità pubblica, ma un investimento vitale per garantire l’integrità delle cure e la sostenibilità dell’intero sistema sanitario nazionale.