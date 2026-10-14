La difesa delle rotte commerciali marittime

(a cura di Claudio Todaro, Coordinatore di Ricerca O.S.S.I.S.Na.)

Il 90% del commercio globale viaggia via mare. In un contesto geopolitico fortemente frammentato, la sicurezza delle linee di comunicazione marittime non è più una prerogativa esclusivamente militare, ma il pilastro fondamentale per la stabilità dei mercati finanziari e delle catene di approvvigionamento industriali.

Per blindare i flussi commerciali e le infrastrutture sottomarine critiche – come cavi dati e gasdotti – il settore dello shipping e gli enti governativi internazionali stanno adottando un approccio integrato che unisce due pilastri cruciali e complementari: la Maritime Security Awareness (MSA) e la Sicurezza Marittima Avanzata.

La Maritime Security Awareness rappresenta la capacità di comprendere e monitorare costantemente tutto ciò che accade nel dominio marittimo. Nel 2026, questo non si limita più al semplice tracciamento radar o satellitare (AIS). La moderna MSA sfrutta l’intelligenza artificiale e la fusione predittiva dei dati per analizzare i comportamenti delle flotte in tempo reale.

Questo immenso patrimonio informativo viene raccolto, gestito e arricchito in Italia attraverso una fitta rete istituzionale.

La Marina Militare, attraverso le sue sale operative di sorveglianza (Maritime Operations Center), incrocia i dati intelligence a livello globale per prevenire le crisi nei quadranti geopolitici più caldi.

La Guardia Costiera garantisce il monitoraggio del traffico civile lungo le coste e all’interno delle aree portuali attraverso la piattaforma tecnologica VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System).

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la Guardia di Finanza integrano l’analisi del rischio marittimo sul piano commerciale e doganale, intercettando – attraverso lo scambio informativo delle liste di carico e lo screening preventivo dei flussi commerciali – anomalie documentali e potenziali minacce economiche prima ancora che le merci tocchino il suolo nazionale.

Identificare tempestivamente una nave che spegne i sistemi di identificazione vicino a un nodo strategico (chokepoint) permette di anticipare i rischi. Dal punto di vista macroeconomico, questa consapevolezza condivisa è vitale: consente di deviare i cargo in tempo utile, evitando picchi sui premi assicurativi e ritardi nelle consegne industriali.

La fregata missilistica Federico Martinengo (F596) della Marina Militare Italiana, appartenente alla classe Bergamini (FREMM) realizzata da Fincantieri.

Se la MSA individua il pericolo, la Sicurezza Marittima Avanzata interviene per neutralizzarlo sul piano fisico, digitale e doganale. Questo si traduce nelle operazioni di proiezione e scorta armata della Marina Militare a tutela dei mercantili a rischio, ma anche nel capillare controllo all’arrivo operato dalla Guardia di Finanza – unica forza di polizia operante a mare, che assicura il contrasto ai traffici illeciti e ai tentativi di infiltrazione criminale nella filiera logistica – e dall’Agenzia delle Dogane, attraverso la gestione dello Sportello Unico Doganale nei Porti (SUDOCO), che applica sistemi di sicurezza avanzati per il controllo non intrusivo dei container, velocizzando i flussi legittimi e bloccando merci contraffatte o dual-use pericolose.

Il fronte più critico della sicurezza avanzata resta tuttavia la resilienza cibernetica. Da inizio anno si sono registrati 17 incidenti informatici significativi, di cui 2 classificati come gravi (in base ai dati acquisiti da ACN). Con l’entrata in vigore dei nuovi standard europei e nazionali (direttiva NIS2), blindare i sistemi IT/OT delle navi e dei terminal portuali è diventato un imperativo.

La conclusione per analisti e decisori politici è netta: MSA e Sicurezza Marittima Avanzata non sono alternative, ma complementari, interdipendenti e sinergiche. La MSA trasforma i dati grezzi in conoscenza geopolitica ed economica grazie alla sorveglianza sinergica di Marina Militare, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane. La Sicurezza Marittima Avanzata trasforma quella conoscenza in azione difensiva, cibernetica e doganale efficace. Solo l’efficiente integrazione di questa architettura può garantire la resilienza della supply chain industriale di fronte ai nuovi scenari di minaccia globale.

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I contenuti di questa pagina sono curati da OSSISNa, Osservatorio per la Sicurezza del Sistema Industriale Strategico Nazionale, con approfondimenti su temi di particolare rilevanza riguardanti la protezione degli asset strategici nazionali, quali infrastrutture critiche, industria e filiere di interesse primario, servizi essenziali di fondamentale impatto sociale e siti sensibili.