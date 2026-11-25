(a cura di Claudio Todaro, Coordinatore di Ricerca O.S.S.I.S.Na.)

La corruzione non è soltanto un illecito penale o un problema di natura etica, ma costituisce soprattutto una diretta minaccia alla stabilità economico-finanziaria del sistema industriale. Quando le tangenti, il clientelismo e l’opacità amministrativa si infiltrano nei mercati, l’intero tessuto produttivo subisce una distorsione strutturale che drena risorse vitali, altera la concorrenza e allontana i capitali.

I dati globali e nazionali evidenziano come la vulnerabilità istituzionale si traduca immediatamente in un danno macroeconomico. Ad esempio, il report dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) mostra quanto questo fenomeno sia strettamente legato alla fragilità del clima economico e alla perdita di competitività delle imprese. Nel 2025 l’Italia ha registrato un indice CPI di 53 punti su 100, segnando un calo di un punto rispetto all’anno precedente, attestandosi alla 52ª posizione nel ranking globale.

L’azione della corruzione sull’apparato industriale si sviluppa attraverso vettori precisi che ne minano la solidità patrimoniale e strategica: alterazione dei costi di produzione, contrazione degli investimenti ed emorragia di capitali, degradazione delle performance e della gestione della liquidità.

L’obbligo di pagare tangenti o di sottostare a dinamiche corruttive agisce infatti come una vera e propria tassa occulta. I costi operativi aumentano in modo artificiale, comprimendo i margini di profitto delle imprese sane e creando barriere d’ingresso insormontabili per le start-up innovative.

I grandi fondi di investimento internazionali e i partner commerciali esteri evitano poi i contesti in cui le regole del gioco non sono trasparenti. La mancanza di certezza del diritto e l’imprevedibilità legata alle pratiche illecite portano a una fuga dei capitali, privando il sistema industriale delle risorse necessarie per la modernizzazione, la transizione tecnologica e la ricerca.

La ricerca scientifica in campo economico evidenzia inoltre come i livelli di corruzione alterino persino la gestione interna delle imprese. In ambienti ad alto tasso di corruzione, le politiche di gestione della liquidità (cash holding) e le performance aziendali subiscono forti scompensi, poiché le aziende sono costrette a distogliere capitali dai flussi produttivi per destinarli a riserve di protezione o a utilizzi improduttivi.

L’impatto finanziario si sposta rapidamente dal livello microaziendale a quello macroeconomico, colpendo settori nevralgici come quello delle infrastrutture e degli appalti pubblici.

Le conseguenze di questi meccanismi distorsivi sono pesanti. Le assegnazioni di gare e appalti basate su favoritismi (anziché su criteri meritocratici) portano a opere scadenti, costi gonfiati e spreco di risorse pubbliche. La creazione di canali per il riciclaggio di denaro sporco comporta inquinamento del mercato con capitali illeciti e dumping sui prezzi. Infine, la selezione di fornitori inefficienti penalizza le imprese eccellenti, con l’inevitabile crollo dell’efficienza sistemica.

I recenti monitoraggi delle autorità competenti, tra cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), evidenziano come i procedimenti per corruzione negli appalti vedano il coinvolgimento di centinaia di imprese. Questo scenario distrugge la fiducia dei mercati finanziari, elemento cardine per l’accesso al credito e per la stabilità del sistema.

Secondo l’ultima Relazione Annuale dell’ANAC, il valore totale dei contratti pubblici ha raggiunto i 309,7 miliardi di euro. All’interno di questa cifra, 20,8 miliardi di euro sono direttamente legati a progetti finanziati tramite le risorse del PNRR. L’ANAC ha lanciato un forte alert segnalando che ben il 95% delle acquisizioni per servizi e forniture avviene tramite affidamenti diretti, riducendo la concorrenza aperta e aumentando i fattori di rischio.

Gli studi accademici e le analisi macroeconomiche internazionali stimano che – nei mercati ad alta intensità di corruzione – l’efficacia degli incentivi e delle politiche industriali possa ridursi fino al 44% a causa delle tangenti e della cattiva allocazione delle risorse.

Per salvaguardare la stabilità industriale non è sufficiente affidarsi alla sola azione repressiva della magistratura. Il sistema economico deve sviluppare solidi anticorpi interni attraverso una strategia di prevenzione multidimensionale che preveda l’implementazione rigorosa dei protocolli interni (volti a mappare i rischi d’impresa e a tracciare i processi decisionali), lo sviluppo di sistemi integrati (capaci di incrociare gli indicatori di anomalia finanziaria con i rischi operativi) e l’automatizzazione delle procedure di procurement e monitoraggio dei flussi finanziari (per ridurre la discrezionalità dei singoli nodi decisionali).

La garanzia della trasparenza e il contrasto ai fenomeni corruttivi non rappresentano un costo burocratico per l’impresa, bensì un investimento patrimoniale indispensabile per assicurare la competitività a lungo termine e proteggere il valore del sistema industriale globale.

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I contenuti di questa pagina sono curati per Italia.co da OSSISNa, Osservatorio per la Sicurezza del Sistema Industriale Strategico Nazionale, con approfondimenti su temi di particolare rilevanza riguardanti la protezione degli asset strategici nazionali, quali infrastrutture critiche, industria e filiere di interesse primario, servizi essenziali di fondamentale impatto sociale e siti sensibili.