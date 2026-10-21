Le mani della criminalità organizzata sulle imprese italiane

(a cura di Claudio Todaro, Coordinatore di Ricerca O.S.S.I.S.Na.)

La criminalità organizzata in Italia si è trasformata in una pervasiva mafia d’impresa. Sfruttando un’immensa liquidità illecita derivante dai traffici globali, organizzazioni come ‘Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra non si limitano più a estorcere, ma scelgono di fare impresa. Il loro obiettivo è integrarsi nel mercato legale, alterare la concorrenza e drenare le risorse pubbliche, a partire dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le indagini macroeconomiche e giudiziarie dimostrano che le infiltrazioni non avvengono a caso. Le consorterie criminali prediligono comparti caratterizzati da bassa complessità tecnologica, alta intensità di manodopera, forte movimentazione di contanti o massiccio ricorso a subappalti e frazionamento dei contratti.

I settori maggiormente esposti includono edilizia e infrastrutture (attraverso attività di movimento terra, scavi, demolizioni e fornitura di materiali), logistica e trasporti (sfruttando la frammentazione in cooperative e consorzi), ristorazione e strutture ricettive (canali ideali per giustificare enormi flussi di cassa contante e ripulire il denaro sporco), ciclo dei rifiuti e servizi ambientali (storicamente legati a concessioni pubbliche e autorizzazioni amministrative) e – infine – agroalimentare e grande distribuzione (dove il controllo dei trasporti e dei prezzi permette il monopolio di intere categorie di prodotti).

Praticando un pesante dumping economico all’interno di questi settori, le aziende controllate dai clan non hanno la necessità primaria di produrre utili reali (avendo già la copertura dei capitali illeciti). Di conseguenza offrono sul mercato prezzi stracciati, sbaragliano la concorrenza onesta e inquinano la trasparenza dei bandi di gara.

L’offensiva delle mafie in questi comparti strategici è delineata nei numeri della Relazione Annuale della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) con gli ultimi dati disponibili e relativi al 2024, durante il quale ci sono state 154.173 segnalazioni di operazioni Sospette (SOS), di cui ben 37.187 sono risultate direttamente riconducibili alla criminalità organizzata, con picchi nei motori economici di Roma (10,3%) e Milano (9,8%). L’analisi finanziaria ha isolato 789 SOS esplicitamente connesse a anomalie e rischi di riciclaggio nei flussi PNRR. I controlli sul campo hanno riguardato 1.980 imprese e 53 grandi cantieri PNRR.

Un arresto compiuto da agenti della DIA, Direzione Investigativa Antimafia

Lo screening istituzionale ha rivelato che circa lo 0,25% delle imprese italiane attive sul mercato presenta un profilo d’alto rischio di infiltrazione mafiosa.

I provvedimenti interdittivi antimafia hanno registrato un incremento del 13,19%, traducendosi in una media costante di oltre 3 interdittive al giorno a livello nazionale.

Le mafie agiscono ormai come “mafia dei servizi” anche al Centro-Nord, penetrando le Piccole e Medie Imprese (PMI) in crisi di liquidità attraverso l’usura e avvalendosi di una fitta “area grigia” di professionisti compiacenti.

Per bloccare l’infiltrazione criminale e proteggere i mercati, l’Osservatorio O.S.S.I.S.Na. – che da anni monitora il fenomeno – propone cinque riforme strutturali: esteso utilizzo dell’IA e banche dati integrate (incrociare in tempo reale la Banca Dati Antimafia con l’anagrafe dei conti bancari e i registri camerali, usando algoritmi predittivi per rilevare passaggi societari anomali), implementazione della blockchain per la tracciabilità finanziaria (registrare in modo immutabile ogni transazione legata agli appalti pubblici ed estendere l’obbligo di conti correnti dedicati a tutta la catena dei subfornitori), standardizzazione delle White List (uniformare i criteri per le Prefetture per azzerare i tempi burocratici e potenziare l’attività di contrasto interforze per ispezioni nei cantieri), estensione dei rating di legalità e applicazione rigorosa delle sanzioni (concedere sgravi fiscali e priorità nei bandi alle aziende con un alto punteggio di legalità, inasprendo il regime sanzionatorio) e bonifica aziendale anticipata (incentivare i meccanismi di controllo giudiziario volontario, permettendo alle imprese che avvertono pressioni criminali di chiedere il commissariamento statale per isolare il contagio senza bloccare le attività industriali).

Il contrasto alla mafia d’impresa rappresenta la sfida decisiva per la tenuta democratica ed economica del Paese. La criminalità organizzata non è più un corpo estraneo che attacca il sistema dall’esterno, ma un virus parassitario capace di replicarsi all’interno delle regole del mercato legale, trasformando i finanziamenti pubblici – nati per generare sviluppo – in un volano di accumulazione illecita.

Proteggere il tessuto sano delle imprese italiane e blindare i fondi del PNRR non deve costituire dunque una mera operazione giudiziaria, bensì una necessità economica vitale. Solo un’efficace integrazione tra innovazione tecnologica dei controlli, responsabilità etica dei professionisti e potenziamento degli strumenti di bonifica aziendale potrà garantire lo sviluppo futuro dell’Italia fondato su una crescita autenticamente libera, equa e trasparente.