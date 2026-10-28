L’Europa a secco: la grande crisi del gasolio che minaccia l’economia europea

(a cura di Claudio Todaro, Coordinatore di Ricerca O.S.S.I.S.Na.)

L’Europa si trova nel pieno di una tempesta energetica silenziosa ma devastante. Non si parla più soltanto di gas naturale o di transizione ecologica, ma di gasolio, il vero e proprio motore dell’economia reale, dei trasporti e della logistica continentale. Secondo le ultime stime dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), la crisi di disponibilità e la spirale dei rincari non sono fenomeni passeggeri: i mercati rimarranno in forte tensione per tutto il 2026 e per gran parte del 2027, costringendo l’Unione Europea a fare i conti con scorte strutturalmente insufficienti e una dipendenza cronica dalle importazioni estere.

La carenza di offerta ha spinto il prezzo del diesel a livelli insostenibili per le famiglie e per le imprese. La causa immediata di questa impennata risiede nei magazzini europei. Le scorte sono precipitate ampiamente sotto i minimi degli ultimi cinque anni.

Per evitare il blocco totale delle attività produttive, i Paesi del G7 e l’IEA hanno dovuto autorizzare un piano di emergenza straordinario: il rilascio coordinato di 100 milioni di barili di riserve strategiche (tra greggio e prodotti raffinati), distribuiti nell’arco di quattro mesi per tentare di calmierare i mercati.

La crisi attuale è il risultato di una tempesta perfetta che unisce colli di bottiglia infrastrutturali e tensioni internazionali.

I conflitti in Medio Oriente hanno trasformato rotte commerciali storiche in zone di guerra. Gli attacchi nello stretto di Bab-el-Mandeb (Mar Rosso) e le minacce costanti nello stretto di Hormuz costringono le petroliere a circumnavigare l’Africa. In questa situazione, i tempi di consegna del carburante raffinato in India e nei paesi del Golfo Persico verso l’Europa sono raddoppiati, facendo impennare i costi di nolo.

A complicare lo scenario si aggiungono le pressioni politiche transatlantiche. Negli Stati Uniti, la linea dell’amministrazione Trump orientata a proteggere il mercato interno – anche attraverso la minaccia di restrizioni o blocchi all’export di diesel per abbassare i prezzi interni americani – priva l’Europa di un paracadute fondamentale.

Inoltre l’Europa paga anni di disinvestimenti. Rispetto a quindici anni fa, il Vecchio Continente ha perso circa un terzo della propria capacità di raffinazione, a causa della chiusura o riconversione dei vecchi impianti. L’Europa non è quindi più in grado di produrre autonomamente il gasolio di cui ha bisogno.

Il gasolio non è un bene di consumo come gli altri e una sua carenza colpisce in modo simmetrico ogni singolo anello della catena del valore.

La scarsità sta incrinando la solidarietà comunitaria. Si assiste a una nuova ondata di protezionismo, in cui i singoli Stati cercano di accaparrarsi i carichi di carburante disponibili sul mercato spot. L’Europa si avvia pertanto verso un biennio complesso. Senza una strategia coordinata per diversificare le fonti di raffinazione e senza una de-escalation sulle rotte marittime globali, il prezzo del gasolio rischia di rimanere la tassa più pesante sulla ripresa economica del continente.

In questo scenario critico, l’Italia possiede una carta geopolitica e industriale decisiva da giocare. Anziché limitarsi a subire i tagli di export e i colli di bottiglia del petrolio tradizionale, il nostro Paese può candidarsi a diventare l’hub europeo dei biocarburanti “drop-in” (come l’HVO – Hydrotreated Vegetable Oil). L’HVO è un gasolio rinnovabile ottenuto da scarti ed oli esausti, già utilizzabile nei motori diesel attuali senza alcuna modifica meccanica. L’Italia, grazie alla riconversione pionieristica di bioraffinerie storiche (come Venezia e Gela), possiede già il know-how tecnologico e industriale per guidare questo mercato.

La bioraffineria di Gela

Dall’Osservatorio O.S.S.I.S.Na. parte una proposta concreta: il governo italiano dovrebbe promuovere un “Piano Nazionale per i Biocarburanti” che preveda innanzitutto una defiscalizzazione mirata, azzerando o riducendo l’accisa sull’HVO puro alla pompa (per renderlo economicamente competitivo rispetto al diesel fossile, alleviando subito la pressione sui costi degli autotrasportatori). Dovrebbero poi essere stipulati accordi di filiera agricola transnazionali (partnership stabili con i Paesi del bacino del Mediterraneo e dell’Africa per l’approvvigionamento di colture oleaginose non alimentari su terreni degradati, garantendo una materia prima indipendente dalle rotte del Medio Oriente). Infine, dovrebbero essere introdotti crediti d’imposta per le aziende di logistica che convertono le proprie flotte all’uso esclusivo di biocarburanti.

Facendo leva sulla raffinazione verde interna, l’Italia non solo proteggerebbe la propria filiera produttiva e i propri trasporti dall’instabilità dei mercati spot, ma si posizionerebbe come partner strategico essenziale per la sicurezza energetica dell’intera Unione Europea.