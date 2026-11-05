Lo scudo invisibile: come l’Intelligence della NATO protegge l’industria strategica

(a cura di Claudio Todaro, Coordinatore di Ricerca O.S.S.I.S.Na.)

Nel panorama geopolitico attuale, il confine tra sicurezza militare e resilienza economica è svanito, poiché la guerra ibrida condotta da attori statali ostili non prende di mira solo i comandi militari, ma punta a destabilizzare le democrazie occidentali colpendo i loro motori industriali, le reti energetiche e i centri di ricerca tecnologica.

In questo contesto, le intelligence dell’Alleanza Atlantica operano come un vero e proprio scudo per il settore privato strategico: una collaborazione che ha trovato una spinta decisiva nelle direttive dell’Alleanza con il consolidamento della strategia SYNC (Strategy for Industry – NATO Cooperation) e l’operatività del NATO Integrated Cyber Center (NICC). L’obiettivo condiviso è anticipare le minacce attraverso la condivisione in tempo reale di flussi di dati classificati con i vertici delle aziende della difesa, dell’energia e dell’aerospazio, affiancando a questa attività una costante cyber intelligence per bloccare il furto di proprietà intellettuale e il tracciamento dei componenti critici lungo le catene di approvvigionamento.

Ogni principale Paese della NATO ha sviluppato un proprio modello per blindare le proprie aziende chiave, integrando la cooperazione atlantica con strutture nazionali dedicate, come dimostra l’approccio olistico del Regno Unito guidato dalla NPSA (National Protective Security Authority). Questa autorità, incardinata direttamente all’interno dell’MI5, ha superato il vecchio concetto di protezione delle sole infrastrutture critiche per estendere la sua tutela a università, startup tecnologiche e piccoli fornitori della difesa, focalizzandosi sul contrasto ai sabotaggi fisici e sulla gestione dell’insider risk, ovvero il rischio di dipendenti infedeli o infiltrati da servizi esteri.

Parallelamente, negli Stati Uniti, la CISA e l’FBI lavorano a stretto contatto con i grandi contractor privati per monitorare la supply chain globale anche attraverso l’uso di intelligenza artificiale.

In Europa continentale, la risposta alla guerra ibrida si lega invece strettamente al concetto di autonomia e sovranità, come in Francia, dove la DGSI concentra i suoi sforzi sulla protezione dallo spionaggio industriale perpetrato ai danni di colossi strategici come Airbus e Thales.

In Germania, il BfV e il BSI proteggono la continuità manifatturiera ed energetica espandendo i poteri dei servizi di intelligence, creando centri di coordinamento centralizzati contro i sabotaggi e stringendo alleanze bilaterali per blindare le catene produttive.

L’Italia risponde a queste minacce multivettoriali integrando la sicurezza cibernetica dell’ACN con l’azione del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). Quest’ultimo fornisce al governo le analisi geopolitiche ed economiche necessarie per l’attivazione del Golden Power, lo strumento normativo per bloccare scalate societarie ostili o investimenti stranieri su tecnologie nazionali. La protezione fisica dei siti industriali e dei nodi energetici è garantita inoltre da canali di allerta precoce tra il controspionaggio dell’AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) e i responsabili della sicurezza aziendale di colossi come Leonardo ed Eni, supportati dall’impiego coordinato delle Forze dell’Ordine e di presidi militari avanzati a tutela degli obiettivi sensibili.

In questo quadro di crescenti minacce multidimensionali si inserisce la recente proposta dell’Osservatorio OSSISNa per un deciso cambio di passo nazionale, volto a superare la logica puramente reattiva del Golden Power attraverso l’istituzione di un dipartimento modellato sull’esperienza del dipartimento NPSA britannico. Questa nuova struttura, operando sotto il coordinamento del DIS ed in raccordo con ACN, dovrebbe estendere i protocolli di sicurezza dell’Intelligence anche alla vasta galassia delle piccole e medie imprese che compongono la subfornitura tecnologica e militare italiana, spesso prive di difese adeguate e per questo usate come bersaglio ideale per l’accesso indiretto ai segreti industriali dei grandi player di Stato. L’implementazione di un simile modello completerebbe la capacità di protezione offerto dallo scudo cibernetico con una solida barriera di sicurezza fisica e organizzativa.

Questa difesa integrata dell’industria strategica non è più un’attività opzionale, ma un fattore geopolitico determinante, in cui la capacità di un Paese di rimanere sovrano e sicuro dipende sempre di più dalla resilienza del suo comparto produttivo, dei suoi laboratori e delle sue reti digitali.