(a cura di Claudio Todaro, Coordinatore di Ricerca O.S.S.I.S.Na.)

Le dimissioni di Jensen Huang dalla guida di Nvidia, a seguito di un’inchiesta sui contatti con una presunta agente dell’intelligence cinese e sui sospetti di triangolazione illecita di processori avanzati verso Pechino, segnano uno spartiacque per l’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale. Quello che era iniziato come uno scandalo di governance aziendale con i contorni di una spy story si è rapidamente trasformato in un caso di sicurezza nazionale, mettendo a nudo la fragilità delle filiere tecnologiche occidentali.

Per Washington, l’uscita di scena del co-fondatore di Nvidia rappresenta un terremoto politico e industriale: Huang era stato il principale argine contro un’applicazione ancora più rigida dei divieti commerciali verso la Cina, sostenendo la necessità di mantenere diffusa a livello globale la piattaforma CUDA (l’architettura software proprietaria dell’azienda americana che permette agli sviluppatori di sfruttare la potenza di calcolo parallelo delle sue schede grafiche). Senza la sua mediazione, il Congresso americano e l’amministrazione si muovono ora verso un drastico inasprimento dei controlli sulle esportazioni e sull’accesso remoto ai cluster di calcolo. Si tratta di una stretta che tuttavia rischia di rallentare gli accordi miliardari con i fornitori asiatici di memorie e componenti (come TSMC e SK Hynix) durante la complessa transizione verso la guida ad interim di Colette Kress.

Se gli Stati Uniti gestiscono la crisi dal centro di comando, l’Unione Europea la subisce invece da spettatrice vulnerabile, vedendo smascherata la totale dipendenza del continente dall’hardware statunitense per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. Le imprese e i centri di ricerca europei rischiano di trovarsi schiacciati tra nuove restrizioni geopolitiche americane e possibili ritorsioni commerciali di Pechino, proprio mentre il cambio al vertice apre interrogativi sulla continuità dei maxi-investimenti da quasi 10 miliardi di dollari annunciati da Nvidia per l’ecosistema europeo.

In questo scenario di forte vulnerabilità, l’Osservatorio OSSISNa propone l’adozione immediata di protocolli europei di continuità operativa e audit della supply chain tecnologica, da integrarsi nell’attuazione della Direttiva CER (la normativa UE sulla resilienza dei soggetti critici che – tra i vari punti – obbliga i gestori di settori essenziali come energia, trasporti e telecomunicazioni a mettere in sicurezza le proprie catene di approvvigionamento contro shock esterni). Secondo l’ente di ricerca, non è sufficiente finanziare nuove fabbriche tramite il Chips Act (il piano legislativo dell’UE varato nel 2023 e rafforzato con la versione 2.0 nel giugno 2026 per incentivare la produzione interna di semiconduttori, riducendo la dipendenza da Asia e USA), ma occorre mappare le dipendenze software e hardware dei soggetti critici nazionali, imponendo ai fornitori extra-UE vincoli stringenti di trasparenza sulla governance e sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento. È necessario inoltre creare riserve strategiche di capacità di calcolo sovrana attraverso la realizzazione di data center e supercomputer sotto il controllo pubblico, pronti a garantire l’operatività dei servizi vitali in caso di crisi o blocchi esteri.

La vicenda Nvidia dimostra che, nell’era dell’intelligenza artificiale, la sicurezza delle infrastrutture critiche non può più essere misurata soltanto in termini di capacità produttiva fisica o di investimenti finanziari: la tenuta della governance aziendale, l’integrità dei vertici decisionali e il controllo sulle architetture software rappresentano ormai variabili geopolitiche primarie.

Per gli Stati Uniti, la sfida dei prossimi mesi sarà blindare la propria leadership tecnologica attraverso controlli più severi, senza innescare una paralisi delle forniture che finirebbe per penalizzare la stessa industria americana. Per l’Unione Europea e per l’Italia, invece, il terremoto di Santa Clara rappresenta l’ultima chiamata per superare una visione puramente commerciale dell’approvvigionamento digitale, trasformando la resilienza delle filiere dei semiconduttori in un pilastro strutturale della sicurezza nazionale ed europea.

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I contenuti di questa pagina sono curati per Italia.co da OSSISNa, Osservatorio per la Sicurezza del Sistema Industriale Strategico Nazionale, con approfondimenti su temi di particolare rilevanza riguardanti la protezione degli asset strategici nazionali, quali infrastrutture critiche, industria e filiere di interesse primario, servizi essenziali di fondamentale impatto sociale e siti sensibili.