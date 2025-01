Affare politico: “Microsoft tratta per comprare TikTok”, dice Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti lunedì che Microsoft è in trattative per acquisire TikTok e che vorrebbe vedere una “guerra di offerte” per la popolare app cinese.

TikTok, che ha circa 170 milioni di utenti americani, è stata brevemente messa offline poco prima che una legge che imponesse al suo proprietario cinese ByteDance di venderla prima che il divieto entrasse in vigore il 19 gennaio.

Il presidente degli Stati Uniti aveva ordinato la vendita a ByteDance (Cina) citando preoccupazioni per la ‘sicurezza nazionale’. Microsoft è proprietaria di LinkedIn (1,15 miliardi di utenti attivi mensili) acquistata nel 2016 per 26,2 miliardi di dollari.

Trump, dopo essere entrato in carica il 20 gennaio, ha firmato un ordine esecutivo che cerca di ritardare di 75 giorni l’applicazione della legge, rivelando la scorsa settimana di essere in trattative con più persone per l’acquisto di TikTok e che probabilmente avrebbe preso una decisione sul futuro della popolare app entro 30 giorni.

Il presidente degli Stati Uniti ha precedentemente affermato di essere aperto all’acquisto dell’app di social media da parte del miliardario Elon Musk se il CEO di Tesla avesse voluto farlo. Musk, tuttavia, non ha commentato pubblicamente l’offerta di Trump.

Più di recente, la startup di intelligenza artificiale Perplexity AI domenica ha avanzato una proposta di fusione con TikTok, con il governo degli Stati Uniti che in futuro otterrà fino alla metà della nuova società.

I colloqui segnalati segnano la seconda volta che Microsoft è stata in lizza per acquisire TikTok.

Durante il suo primo mandato, Trump ha ordinato a TikTok di separare la sua versione statunitense da ByteDance citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Microsoft è emersa come uno dei principali offerenti nel 2020, ma i colloqui sono presto falliti e la spinta al disinvestimento di Trump si è conclusa pochi mesi dopo, quando ha lasciato l’incarico.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella (bella foto sopra con Trump) ha definito quell’accordo “la cosa più strana su cui abbia mai lavorato”.

Il governo degli Stati Uniti aveva “una serie particolare di requisiti e poi è semplicemente scomparso”, ha affermato Nardella nel 2021.

Fonte: Reuters