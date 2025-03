Andrew Cuomo torna in politica: si candida a sindaco di New York

Dopo tre anni di silenzio forzato, Andrew Cuomo è pronto a tornare sulla scena politica con un obiettivo ambizioso: diventare il prossimo sindaco di New York City, sfidando l’attuale primo cittadino Eric Adams.

“La nostra città è in crisi. Abbiamo bisogno di una leadership efficace”, ha dichiarato Cuomo in un post su X, annunciando ufficialmente la sua candidatura. Il messaggio è stato accompagnato da un video di 17 minuti in cui l’ex governatore rivendica i suoi successi: dalla legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso alla ricostruzione dell’aeroporto LaGuardia, fino alla gestione della pandemia da COVID-19.

“Quando c’è una crisi di leadership, la risposta è semplice: si guida, si agisce, si fa”, afferma Cuomo nel video, sottolineando la sua esperienza e la capacità di ottenere risultati concreti.

Dal ritiro forzato al ritorno in campo

Cuomo si era dimesso nell’agosto 2021, travolto dalle accuse di molestie sessuali che lui ha sempre negato. Il Dipartimento di Giustizia, nel gennaio 2024, ha confermato che almeno 13 donne furono sottoposte a un “ambiente di lavoro sessualmente ostile” durante il suo mandato. Le accuse hanno portato a un’indagine e a un accordo con l’amministrazione della sua ex vice Kathy Hochul, oggi governatrice dello Stato.

Nonostante lo scandalo, Cuomo cerca ora di riposizionarsi come l’uomo forte capace di risollevare New York da una crisi economica e sociale. Con un messaggio diretto e pragmatico, punta a convincere gli elettori che l’esperienza conta più delle controversie passate. Resta da vedere se la città è pronta a dargli una seconda possibilità.

Certamente contro Trump

Andrew Cuomo sarà un oppositore di Trump, mantenendo una posizione netta contro l’ex presidente, soprattutto sulle questioni democratiche fondamentali come i diritti civili, la sanità e la politica economica progressista. Cuomo si è sempre presentato come un baluardo contro il trumpismo, opponendosi alle sue politiche divisive e alla sua retorica populista. Tuttavia, a differenza di altri esponenti democratici, potrebbe adottare un approccio più fermo sull’immigrazione, soprattutto per rispondere alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza e sull’impatto economico della crisi migratoria a New York. Già in passato, pur difendendo i diritti degli immigrati, ha promosso misure per regolamentare meglio i flussi e garantire che le politiche di accoglienza non pesino eccessivamente sui servizi pubblici della città.

Non tra democratici più progressisti

Questa posizione più pragmatica sull’immigrazione potrebbe differenziarlo dai democratici più progressisti e renderlo un candidato più competitivo per i moderati e gli indipendenti. Cuomo potrebbe sostenere misure più restrittive per l’arrivo di nuovi migranti, puntando su soluzioni federali che alleggeriscano il carico sulle città, senza però mai adottare la linea dura e punitiva tipica dell’amministrazione Trump. La sua strategia sarebbe quella di contrastare il trumpismo non solo sul piano ideologico, ma anche dimostrando di poter offrire soluzioni concrete e credibili ai problemi urbani, senza cadere in posizioni radicali.