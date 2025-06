“Atti da dittatore”: Newsom attacca Trump, “crea il caos a Los Angeles”

La tensione a Los Angeles è esplosa domenica notte, culminando una giornata di scontri accesi tra manifestanti e forze dell’ordine nel cuore della città. Il quartiere che ospita il Municipio e gli edifici federali è stato invaso da dimostranti, polizia, proiettili di gomma ed elicotteri.

Per il terzo giorno consecutivo, le proteste contro le operazioni federali sull’immigrazione hanno infiammato una metropoli con una vasta popolazione immigrata. La polizia a cavallo ha caricato la folla, mentre le forze dell’ordine hanno impiegato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Questi ultimi hanno ricoperto il quartiere di graffiti con la scritta “F— ICE”, dato fuoco ad almeno cinque taxi a guida autonoma Waymo e lanciato sassi e bottiglie d’acqua contro gli agenti.

Jim McDonnell, capo del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, ha comunicato domenica sera che la polizia aveva effettuato oltre 10 arresti, mentre la California Highway Patrol ne aveva eseguiti 17. Ha aggiunto che alcuni manifestanti erano armati di martelli, utilizzati per rompere marciapiedi e dissuasori attorno agli edifici federali al fine di ricavarne pietre da scagliare contro le forze dell’ordine.

Nelle ore precedenti, gli agenti della CHP avevano sgomberato i manifestanti dall’autostrada 101 utilizzando granate assordanti e manovre tattiche, dopo che centinaia di persone avevano invaso una delle principali arterie cittadine. Domenica sera, i dimostranti hanno lanciato rami d’albero, scooter, fuochi d’artificio e detriti da un cavalcavia autostradale contro i veicoli della polizia sottostanti.

Al calar del sole, la presenza delle forze dell’ordine nell’area è aumentata e i manifestanti hanno eretto barricate improvvisate.

***

Il Governatore della California, il democratico Gavin Newsom, ha puntato il dito contro il Presidente repubblicano Donald Trump, accusandolo di essere il responsabile delle violenze e dei disordini scoppiati a Los Angeles durante le proteste contro l’ICE (l’agenzia federale per l’immigrazione e le dogane). Secondo Newsom, lo Stato “non aveva problemi finché non si è intromesso Trump”. Il Governatore ha quindi chiesto con forza a Trump di ritirare quello che ha definito un dispiegamento “illegale” della Guardia Nazionale, descrivendo tale mossa come “l’atto di un dittatore”.

Durante il fine settimana, le strade di Los Angeles sono state teatro di caos, con gruppi organizzati che hanno tentato di ostacolare le operazioni dell’ICE, manifestando presso i centri di detenzione e scontrandosi fisicamente con le autorità. Si sono registrati anche episodi di saccheggio e vandalismo in tutta la città, apparentemente collegati alle violente reazioni contro le leggi sull’immigrazione e la loro applicazione.

In risposta a questa situazione, Trump ha dispiegato la Guardia Nazionale – una decisione che, secondo la deputata Maxine Waters intervenuta sulla CNN, avrebbe potuto portare a sparatorie contro i manifestanti. Il Presidente ha inoltre annunciato sui social media di aver dato istruzioni alle agenzie federali per “liberare” la città da quelle che ha definito “folle violente e insurrezionaliste”, in un post su Truth Social di domenica pomeriggio.

Il Governatore Newsom, attraverso la piattaforma X, ha attribuito l’intera responsabilità della situazione a Trump. In un primo messaggio, che includeva anche la richiesta di revoca dell’ordine di dispiegamento, e poi in un secondo post che citava un video di Trump in cui quest’ultimo minacciava di arrestare qualsiasi funzionario che si fosse opposto al ripristino dell’ordine, Newsom ha chiarito la sua posizione.

“Ho richiesto formalmente all’Amministrazione Trump di revocare il loro dispiegamento illegale di truppe nella contea di Los Angeles e di restituirle al mio comando,” ha scritto Newsom nella sua prima dichiarazione. “Non avevamo problemi finché non si è intromesso Trump,” ha sostenuto. “Questa è una grave violazione della sovranità statale, che infiamma le tensioni mentre sottrae risorse da dove sono effettivamente necessarie.”

Ha poi concluso con la sua perentoria richiesta: “Revocate l’ordine. Restituite il controllo alla California.”