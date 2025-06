Chi è Rama Duwaji? La moglie del socialista 33enne futuro sindaco di New York. Anti Israele

Zohran Mamdani, socialista musulmano di 33 anni, ha “fatto la storia”, come lui stesso ha detto, guidando con il 43% dei voti le primarie per la candidatura a sindaco di New York. Al suo fianco, la moglie Rama Duwaji. Ma chi è questa figura, apparsa pubblicamente solo poche settimane fa?

Fino a poco tempo fa, la talentuosa illustratrice siriana era assente dalla campagna online del marito. Mamdani ha deciso di presentarla dopo che troll di destra lo hanno accusato di “nascondere la moglie a New York”. «Tre mesi fa ho sposato l’amore della mia vita, Rama», ha scritto il candidato, difendendo la sua famiglia dagli attacchi. «Potete criticare le mie idee, ma non la mia famiglia».

Rama Duwaji, 28 anni, è un’artista di Damasco che vive a Brooklyn. La sua arte, spesso in bianco e nero, veicola un forte messaggio politico a sostegno del crescente movimento pro-Palestina in America. Le sue opere hanno denunciato la “deliberata fame” imposta da Israele ai palestinesi a Gaza e criticato le associazioni di New York che inviano ogni anno decine di milioni di dollari per “finanziare i crimini di guerra israeliani” – una questione su cui anche il marito è da tempo molto critico.

La coppia, che si è conosciuta sull’app di incontri Hinge, si è sposata l’anno scorso con rito civile, dopo aver celebrato il fidanzamento a Dubai, dove vive la famiglia di lei.

Qual è la piattaforma politica di Mamdani? In una delle città più care al mondo, le sue proposte hanno fatto breccia: blocco degli affitti, trasporti pubblici gratuiti, asili nido universali e supermercati di proprietà comunale. La sua immagine è quella di una voce nuova e radicale.

Ma è soprattutto una delle voci politiche più critiche nei confronti della guerra di Israele a Gaza e in Cisgiordania. Nel 2023, ha introdotto un disegno di legge per porre fine all’esenzione fiscale per le associazioni di New York legate agli insediamenti israeliani che violano il diritto internazionale, anche se la proposta non ha avuto seguito per mancanza di sostegno.