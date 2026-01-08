Dazi Trump: la sentenza della Corte Suprema potrebbe scuotere i mercati

L’attesissima decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sull’uso dei poteri d’emergenza da parte di Donald Trump per l’imposizione dei dazi potrebbe scuotere violentemente i mercati finanziari, specialmente qualora i giudici decidessero di bocciare le tariffe. Il verdetto, che potrebbe arrivare già venerdì, stabilirà se il Presidente possa legittimamente invocare l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per imporre barriere doganali scavalcando l’approvazione del Congresso.

Già durante le udienze di novembre, i giudici avevano mostrato un certo scetticismo sull’ampiezza dell’autorità rivendicata da Trump. Una freddezza confermata dai mercati di scommesse online, che attualmente assegnano solo il 30% di probabilità a una vittoria dell’amministrazione. Secondo analisti e investitori, un eventuale annullamento dei dazi colpirebbe le entrate federali, spingendo al rialzo i rendimenti dei Treasury e innescando nuove ondate di volatilità sui mercati azionari.

“Non abbiamo mai visto una sentenza con un impatto economico di tale portata”, ha commentato Eddie Ghabour, CEO di KEY Advisors Wealth Management. “Se la Corte si esprimesse contro il Presidente e costringesse il governo a restituire quanto incassato, ci troveremmo di fronte a un vento contrario per i mercati. Sarebbe l’equivalente di un massiccio drenaggio di liquidità dal sistema”.

Una spinta per l’azionario, ma i rischi restano

Nonostante i timori per il bilancio federale, molti investitori intravedono una luce in fondo al tunnel: la fine dei dazi potrebbe dare una spinta immediata ai titoli di quelle aziende che finora hanno dovuto assorbire costi di importazione elevatissimi. Una sentenza che imponesse rimborsi forzati alle imprese potrebbe generare un afflusso di cassa tra i 150 e i 200 miliardi di dollari nei prossimi mesi, un toccasana per i bilanci societari.

“In generale, l’azionario ne trarrebbe beneficio”, spiega John Velis, responsabile della strategia macro per le Americhe di BNY Markets. “I settori più favoriti sarebbero la vendita al dettaglio e i beni di consumo, oltre all’elettronica, che dovrebbe registrare performance molto solide”.

Nel frattempo, diversi consulenti finanziari stanno già spostando capitali verso le small cap, scommettendo che le manovre della Federal Reserve manterranno sotto controllo i rendimenti dei titoli a 10 anni, iniettando liquidità per stimolare la crescita economica. “È uno scenario estremamente rialzista”, conclude Ghabour, che a metà dicembre ha già destinato il 4% del suo portafoglio alle piccole imprese. “Se queste aziende dovessero ricevere anche l’esenzione dai dazi, sarebbe come gettare carburante ad alto numero di ottani su un fuoco già acceso”.

Il mercato resta dunque con il fiato sospeso. Dopo il crollo del 5% registrato lo scorso aprile all’annuncio delle tariffe, le borse hanno recuperato terreno correndo per tutto il 2025 con un rialzo del 16%. Ora, il verdetto della Corte Suprema rappresenta l’ultimo, decisivo bivio per il rally del 2026.

Fonte: Reuters