Documenti del Dipartimento di Stato nella stampante di un hotel in Alaska rivelano dettagli sensibili del vertice Trump-Putin

Documenti del Dipartimento di Stato americano, contenenti informazioni governative sensibili, sono stati scoperti su una stampante pubblica in un hotel dell’Alaska, due ore prima del vertice ad alto rischio tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

Otto pagine — che includevano un programma, diversi numeri di telefono di funzionari governativi e il menù di un pranzo — sono state ritrovate nella stampante di un’area comune dell’Hotel Captain Cook di Anchorage, a 20 minuti di auto dalla Base Congiunta Elmendorf-Richardson, dove i due leader mondiali si sono incontrati venerdì per discutere del futuro della guerra in Ucraina.

Secondo la radio NPR, tre ospiti che soggiornavano all’Hotel Captain Cook hanno trovato i fogli intorno alle 9 del mattino di venerdì, due ore prima dell’inizio del vertice. Non è chiaro chi abbia lasciato i documenti, ma sette delle pagine erano state “prodotte dall’Ufficio del Capo del Protocollo”, che fa parte del Dipartimento di Stato, stando alle immagini ottenute dalla stessa NPR.

L’hotel, che dispone di 550 camere, non ha voluto rilasciare commenti sulla posizione delle stampanti.

Tommy Pigott, Vice Portavoce Principale del Dipartimento di Stato, ha dichiarato a The Independent: “Invece di occuparsi degli storici passi verso la pace compiuti nel vertice di venerdì, la NPR sta cercando di montare un caso su un menù. Ridicolo”.

Un portavoce della Casa Bianca ha comunicato alla NPR che l’abbandono dei documenti su una stampante pubblica non è stato considerato una violazione della sicurezza. The Independent ha contattato anche la Casa Bianca per chiedere chiarimenti sull’incidente, su chi fosse responsabile della gestione dei documenti e se l’episodio sia considerato una violazione della sicurezza.

Le prime cinque pagine contenevano la sequenza degli eventi della giornata, inclusi i partecipanti, i luoghi e gli orari. Sotto i nomi di Putin e dei suoi collaboratori russi era riportata la pronuncia fonetica di ogni nome. Per il presidente russo, il documento suggeriva: “PU-tin”.

Le pagine contenevano anche i numeri di telefono di funzionari governativi e il dettaglio di un regalo che Trump intendeva fare a Putin, descritto come una “Statua da scrivania dell’aquila di mare testabianca”.

La sesta pagina mostrava la disposizione dei posti a sedere per il pranzo. I due leader mondiali erano seduti al centro del tavolo, affiancati su entrambi i lati dai rispettivi funzionari, sei per Trump e cinque per Putin.

La mappa dei posti indicava la presenza del Segretario di Stato Marco Rubio, del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, della Capo di Gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles, del Segretario al Tesoro Scott Bessent, del Segretario al Commercio Howard Lutnick e dell’Inviato Speciale per le Missioni di Pace Steve Witkoff. Il gruppo di Putin includeva il suo Ministro degli Esteri Sergey Lavrov, il Ministro delle Finanze Anton Siluanov e il Ministro della Difesa Andrey Belousov.