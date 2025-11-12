Donald Trump “ha trascorso ore” a casa di Jeffrey Epstein con una delle vittime degli abusi sessuali

I democratici tornano sui carteggi tra Donald Trump e Jeffrey Epstein, il miliardario condannato per reati sessuali e poi suicidatosi in carcere secondo l’inchiesta ufficiale, segnalando che in una lettera, Epstein dice che il tycoon in una occasione trascorse “ore” con una donna descritta come una vittima del suo traffico sessuale. Il Daily Mail, che ha avuto accesso ai documenti, lancia la sua esclusiva e indica che la ragazza è Virginia Giuffre, la stesa che è stata al centro delle accuse al principe Andrea, e che si è suicidata lo scorso aprile. Inoltre, Epstein afferma che The Donald “sapeva delle ragazze”. La Cnn e il New York Times hanno pubblicato questa nuova puntata della vicenda che è oggetto di interesse dei democratici della commissione di vigilanza della Camera. Particolare da non trascurare: nel suo libro di memorie Virginia Giuffre scrisse che Donald Trump non aveva mai fatto nulla di sbagliato.

Le email furono inviate dal miliardario a Ghislaine Maxwell, sua ex compagna e sodale, condannata a 20 anni di carcere per adescamento di minori e altri reati, e allo scrittore Michael Wolff: il riferimento al fatto che l’attuale presidente sapesse dei traffici di Epstein è legato alla lite che i due ebbero e che si concluse con l’allontanamento di Epstein dal club di Mar-a-Lago, perchè il tycoon aveva accusato l’amico di “aver rubato” delle ragazze che lavoravano nella struttura. Questo passaggio viene ricordato da Epstein a Wolff: “Trump ha detto di avermi chiesto di dimettermi. Non sono mai stato un membro… ovviamente sapeva delle ragazze, perché ha chiesto a Ghislaine di smetterla”.

C’è da ricordare che Donald Trump non ha ricevuto o inviato alcun messaggio, e non è stato accusato di reati in relazione all’inchiesta sulla coppia Epstein-Maxwell. La donna, ascoltata dal vice procuratore generale Todd Blanche all’inizio del 2025 ha dichiarato di “non aver mai visto il Presidente in alcun contesto inappropriato” e di non ricordare di aver mai visto Trump a casa di Epstein, ma assieme solo in occasioni sociali.

Gli scambi di battute dunque sono tra Epstein e Maxwell come nella mail datata 2 aprile 2011, nella quale Epstein scrisse: “Voglio che tu capisca che quel cane che non ha abbaiato è Trump… Virginia ha trascorso ore a casa mia con lui, non è mai stato menzionato una volta. capo della polizia, ecc. Sono al 75% lì”. Maxell replica: “Ci ho pensato…”. Letto così, il messaggio resta criptico. Si può ricordare il contesto: nel giugno 2008 Epstein era stato condannato a 18 mesi di carcere di minima sicurezza dopo essersi dichiarato colpevole di induzione alla prostituzione e di induzione alla prostituzione di una minorenne; il miliardario fu rilasciato nel luglio 2009, dopo aver scontato solo 13 mesi. Nel carteggio reso noto dai democratici c’è anche una terza mail che risale al 15 dicembre 2015, con la quale Wolff “avvisa” Epstein che la Cnn vorrebbe chiedere a Trump quali sono i loro rapporti: i due discutono quale atteggiamento sarebbe meglio tenere con il futuro presidente in base a ciò che potrebbe rispondere.

I rapporti tra Trump e Epstein sono sempre stati noti, ma il tycoon ha sempre negato qualsiasi comportamento illecito, tanto da aver avviato una causa di diffamazione contro l’editore del Wall Street Journal e i giornalisti che avevano scritto un articolo su una raccolta di lettere dedicate a Epstein per il suo 50° compleanno nel 2003 , tra cui un biglietto con il nome di Trump e la sagoma stilizzata di una donna nuda. La pubblicazione delle email di Epstein da parte dei Democratici è avvenuta poche ore prima del giuramento della deputata eletta Adelita Grijalva (Arizona), che lo speaker della Camera Mike Johnson aveva ritardato per quasi due mesi. Con l’insediamento di Grijalva, i Democratici ottengono la firma decisiva per forzare una votazione alla Camera su una proposta di legge che chiede la pubblicazione integrale dei documenti dell’amministrazione Trump riguardanti Epstein. Una proposta che la Casa Bianca osteggia.

Fonte: Il Fatto Quotidiano