Donald Trump sta cercando di perdere le elezioni di metà mandato?

di Karl Rove

Martedì scorso è ricorso il primo anniversario del secondo insediamento di Donald Trump alla presidenza. È stato un anno di movimenti rapidi, controversie e sconvolgimenti. Ma è stato anche un anno del tutto indecifrabile.

Perché il Presidente continua a compiere atti contrari al proprio tornaconto politico? Perché ignora la realtà secondo cui le elezioni di metà mandato non saranno decise solo dalla capacità di mobilitare la propria base, ma anche dalla capacità dei Repubblicani di attrarre gli indipendenti e l’elettorato moderato? Il signor Trump sta sprecando l’occasione di attirare verso il GOP i decisivi “elettori altalena”, rischiando al contempo di spingerne una parte verso il voto democratico.

Sul fronte delle occasioni mancate, l’esempio più lampante è lo straordinario risultato ottenuto nel mettere in sicurezza il confine meridionale. Trump ha fermato il flusso di migranti irregolari. Aveva ragione: non serviva una nuova legge, bastava un diverso Presidente.

Eppure, il signor Trump non ha approfittato del successo per una passerella trionfale. Se si fosse recato al confine, i funzionari locali ispanici e democratici avrebbero dovuto ringraziarlo per aver rimosso l’enorme fardello che gravava su ospedali, banchi alimentari, servizi sociali e sicurezza pubblica. Quell’immagine sarebbe stata potente e duratura.

Invece, la Casa Bianca ha trasformato una vittoria politica in una zavorra per il consenso presidenziale: secondo un sondaggio CNN/SRRS del 12 gennaio, il 58% degli americani e il 66% degli indipendenti disapprova la gestione dell’immigrazione da parte di Trump. L’impegno dell’amministrazione a concentrarsi sull’espulsione di stranieri criminali violenti — “il peggio del peggio” — era ampiamente popolare. Tuttavia, il “Team Trump” ha giocato male le proprie carte spingendosi molto oltre. Inviare l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) nei parcheggi di Home Depot per prelevare i lavoratori a giornata, o in altri luoghi dove si radunano immigrati irregolari altrimenti rispettosi della legge, è una strategia impopolare. Questi rastrellamenti estesi stanno alienando gli elettori: in un sondaggio della Quinnipiac University del 12 gennaio, il 57% degli elettori totali e il 64% degli indipendenti si è dichiarato contrario alle modalità con cui l’ICE applica le leggi sull’immigrazione.

In un contesto più ampio, l’indice di gradimento di Trump al termine del primo anno del suo secondo mandato è risultato il più basso mai registrato per un presidente dal 1977.

L’amministrazione ha poi aggravato la situazione descrivendo Renee Good, la donna uccisa da un agente dell’ICE all’inizio del mese, come una “terrorista interna”, fomentando ulteriore caos a Minneapolis. Nello stesso sondaggio CNN/SRRS, il 51% degli americani ha affermato che l’ICE sta rendendo le città “meno sicure”.

Altrettanto sconcertante quanto la gestione dell’immigrazione è l’insistenza di Trump affinché la Danimarca ceda la Groenlandia per ragioni di sicurezza nazionale. Per settimane ha lasciato intendere di poter arrivare a un’invasione, chiarendo solo mercoledì mattina che non entrerà in guerra con un alleato NATO. Il fatto che abbia minacciato l’uso della forza così a lungo non lo ha reso più gradito agli elettori. L’86% degli americani si oppone alla presa della Groenlandia con la forza — inclusi il 68% dei repubblicani e il 94% degli indipendenti. E hanno ragione. Un’invasione distruggerebbe la NATO e danneggerebbe gravemente i legami commerciali e politici degli Stati Uniti. Solo Cina e Russia ne trarrebbero profitto.

Ciò che rende la vicenda ancora più confusa è che gli Stati Uniti dispongono già di un trattato che consente loro di stabilire basi militari in Groenlandia. Eppure, il signor Trump ha insistito sul fatto che l’America debba possedere il territorio a titolo definitivo, una posizione che, anche senza l’ipotesi di un conflitto, risulta politicamente perdente. Quinnipiac ha rilevato che il 55% degli americani si oppone al “tentativo di acquistare la Groenlandia”, contro un 37% di favorevoli.

E questo non è nemmeno il momento più estremo del primo anno di “Trump 2.0”. Ricordate il “Giorno della Liberazione” dello scorso aprile? Ha imposto dazi in modo arbitrario, persino su aree con cui abbiamo surplus commerciali o nessun interscambio. Per mesi, il Presidente ha attaccato l’indipendenza della Federal Reserve nella fissazione dei tassi d’interesse, agitando i mercati. Ha graziato tutti i criminali che hanno assalito la polizia del Campidoglio il 6 gennaio 2021. Ha definito le preoccupazioni degli elettori sul costo della vita una “bufala”, salvo poi dichiarare, pochi istanti dopo, che se ne sarebbe occupato.

Giovedì scorso, ha accettato la medaglia del Premio Nobel per la Pace 2025 dalla leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado come se l’avesse guadagnata lui stesso. Sabato ha annunciato un dazio del 10% sulle importazioni dai paesi europei che hanno criticato le sue minacce di invadere la Groenlandia, avvertendo che salirà al 25% se i danesi non stringeranno un accordo entro il 1° giugno. Martedì ha suggerito che invierà agli americani assegni di “rimborso tariffario” da 2.000 dollari senza l’approvazione del Congresso.

Infine, in una missiva dai toni quasi inverosimili, ha recentemente cercato di intimidire il Primo Ministro norvegese perché il Comitato per il Nobel non gli ha conferito il Premio per la Pace. A causa di questo presunto affronto, Trump ha scritto: “Non mi sento più obbligato a pensare esclusivamente alla Pace”.

La presidenza Trump non è stata normale nemmeno nel primo mandato, ma questa volta c’è qualcosa di diverso. Gli americani sono sempre più inquietati dalle sue apparizioni farneticanti e dai suoi attacchi notturni sui social. Che si tratti dell’età o di consiglieri incapaci di frenare i suoi peggiori istinti, il signor Trump si sta comportando come nessun presidente americano ha mai fatto prima. La sua spirale discendente ha portato il 58% degli americani e il 66% degli indipendenti a descrivere questo secondo mandato come “un fallimento”. Se la sua squadra non riuscirà a invertire la rotta, finirà per condurre il suo partito alla sconfitta in autunno, danneggiando il Paese per gli anni a venire.

Il signor Trump non è l’unico politico a non aver compreso che saranno gli elettori indipendenti a decidere le elezioni di metà mandato. La prossima settimana analizzerò la situazione dei Democratici. Anche loro non se la passano troppo bene.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato dal Wall Street Journal, che ringraziamo

Leggi il testo completo di due post pubblicati da Trump sul suo social Truth:

Bisogna fare qualcosa riguardo ai Sondaggi Falsi! Sono veramente FUORI CONTROLLO. Abbiamo la più Grande Economia nella Storia del nostro Paese, abbiamo il Confine più Forte della Storia, nessuno ha mai fatto un lavoro come quello che ho fatto io, eppure mi danno a poco sopra il 40%. I Democratici hanno distrutto la Sanità, io sto cercando di sistemarla, e loro mi danno numeri FALSI e bassi. I Sondaggi Falsi sull’Economia, sul Confine, su quasi tutto, sono ridicoli e pericolosi. I sondaggi REALI sono stati OTTIMI, ma loro si rifiutano di pubblicarli. Questo non è diverso da uno scrittore corrotto, e ce ne sono molti. Il New York Times, e molti altri, pubblicano Sondaggi che sanno essere falsi. Sono diventati squilibrati e malati. Soffrono di un caso grave di SINDROME DA DERAGLIAMENTO DA TRUMP (TDS). La loro copertura delle Elezioni del 2024 è stata così pessima e così sbagliata, eppure non vengono mai messi alle strette per questo — Ma io li sto mettendo alle strette con la causa che ho intentato e che si sta facendo strada nei tribunali. Devono pagare un prezzo per le NOTIZIE FALSE E FRAUDOLENTE e, spero, in un futuro non troppo lontano, lo faranno!

I Sondaggi Falsi e Fraudolenti dovrebbero essere, virtualmente, un reato penale. Come esempio, tutti i Media Anti-Trump che si sono occupati di me durante le Elezioni del 2020 hanno mostrato Sondaggi che sapevano essere sbagliati. Sapevano cosa stavano facendo, cercando di influenzare le Elezioni, ma io ho vinto con una Valanga, vincendo anche il Voto Popolare, tutti e 7 i 7 Swing States, il Collegio Elettorale è stato un trionfo schiacciante, e 2.750 Contee contro 525. Non si può fare molto meglio di così, eppure se la gente esaminasse il Fallimentare New York Times, ABC Fake News, NBC Fake News, CBS Fake News, il basso share di CNN, o l’ormai defunta MSDNC, i Sondaggi erano tutti fraudolenti e non avevano nulla a che fare con i risultati finali. Bisogna fare qualcosa per i Sondaggi Fraudolenti. Persino i Sondaggi di FoxNews e del Wall Street Journal sono stati, negli anni, terribili! Ci sono grandi sondaggisti che hanno previsto correttamente l’Elezione, ma i Media non vogliono usarli in alcun modo o forma. Non è triste ciò che è accaduto al giornalismo americano? Ma io farò tutto il possibile per impedire a questa TRUFFA dei Sondaggi di andare avanti!