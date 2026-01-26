«Ecco cos’è il fascismo»: il terrore a Minneapolis ricorda la guerra civile

Con addosso elmetti, maschere antigas e tute mimetiche, gli agenti federali hanno preso la mira e si sono preparati a fare fuoco. «Sembra Call of Duty», si è sentito dire a uno di loro tramite il microfono di una TV, riferendosi al celebre videogioco di guerra. «Fichissimo, vero?»

Questa era la scena per le strade di Minneapolis sabato scorso, dopo che agenti armati, con maschere e giubbotti tattici, hanno bloccato a terra il trentasettenne Alex Pretti e lo hanno ucciso a colpi di arma da fuoco. L’uccisione è avvenuta a poco più di un miglio da dove Renee Good è stata colpita a morte il 7 gennaio, un luogo che a sua volta si trova a meno di un miglio da dove la polizia assassinò George Floyd nel maggio 2020.

«Quanti altri residenti, quanti altri americani devono morire o restare gravemente feriti prima che questa operazione finisca?» — Ha domandato sabato in conferenza stampa il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, riferendosi alla repressione dell’immigrazione portata avanti dall’amministrazione Trump.

Una folla inferocita si è radunata, scagliando imprecazioni contro gli agenti federali, chiamandoli “codardi” e intimando loro di tornarsene a casa.

Una strategia di “Carneficina Americana”

Donald Trump parlò di «carneficina americana» nel suo primo discorso inaugurale nove anni fa. Il presidente degli Stati Uniti l’ha sicuramente servita, schierando gli agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) per le strade di una grande città al fine di creare uno spettacolo di terrore che ricorda una guerra civile – o un videogioco.

Nel primo anno della sua seconda presidenza, i dispiegamenti dell’ICE di Trump sono stati mirati con cura verso città a guida democratica e spesso a guida nera, come per imporre una punizione collettiva per la loro sfida. In questo, sta attingendo a un manuale autoritario che ricorda:

Saddam Hussein in Iraq contro i Curdi.

Iosif Stalin nell’Unione Sovietica durante l’Holodomor (la “morte per fame”) in Ucraina.

Si tratta della stessa petulanza vendicativa che solo nell’ultima settimana ha visto Trump scagliarsi contro il Canada e altri alleati della NATO per presunti affronti subiti a Davos durante la sua missione per “conquistare” la Groenlandia.

Il “caso” Minnesota

Trump sembra riservare un odio speciale per il Minnesota perché vi ha perso le elezioni presidenziali nel 2016, 2020 e 2024, nonostante la maggior parte degli stati vicini abbia votato a suo favore. Recentemente ha falsamente affermato di aver vinto in Minnesota tutte e tre le volte. In realtà, nessun repubblicano – nemmeno Ronald Reagan – ha prevalso lì dai tempi di Richard Nixon nel 1972.

La comunità somala: Il Minnesota ospita la più grande comunità somala del paese, rendendola bersaglio del livore di Trump; questa settimana ha descritto i somali come «persone a basso QI» , senza nemmeno tentare di nascondere il proprio razzismo.

Ilhan Omar: Lo stato è anche la base di Ilhan Omar, la deputata progressista nata in Somalia che Trump non sopporta.

Tim Walz: Il governatore dello stato è un aspro critico del presidente ed è stato il compagno di corsa di Kamala Harris nelle elezioni del 2024.

Un’occupazione militare

Trump ha dispiegato 3.000 agenti dell’ICE e della Customs and Border Protection sul campo in Minnesota, superando di gran lunga le 10 principali agenzie di polizia locali e statali messe insieme. Molti operano con maschere, armi e un’impunità spavalda, ma con una formazione insufficiente nelle tecniche di de-escalation.

Le conseguenze sul campo sono state brutali:

Politici locali aggrediti fisicamente. Osservatori legali prelevati senza accuse. Scolari gasati con i lacrimogeni. Automobilisti trascinati fuori dalle proprie auto. Persino i nativi americani sono stati fermati e interrogati.

Garrett Graff, giornalista e storico, ha scritto sul suo blog Doomsday Scenario:

«Ecco cos’è il fascismo: non esiste una linea netta tra democrazia e autocrazia, è uno spettro. Ma cerchiamo di essere chiari: in questo momento c’è una città statunitense che vive sotto l’occupazione di una polizia segreta presidenziale fascista».

La morte di Alex Pretti e la reazione politica

Il manifestante ucciso da un agente federale è stato identificato come Alex Pretti, un infermiere di terapia intensiva. Il Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) ha sostenuto che gli agenti hanno sparato «colpi difensivi» dopo che un uomo con una pistola si era avvicinato. Walz ha accusato le autorità di un «giudizio affrettato» e ha definito la sparatoria «nauseante».

La deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha scritto su X:

«Gli americani vengono uccisi in strada dal loro governo. La nostra Costituzione viene fatta a pezzi e i nostri diritti si stanno dissolvendo. Resistete. I Democratici al Senato dovrebbero bloccare i fondi per l’ICE questa settimana. Attivate la Guardia Nazionale. Possiamo e dobbiamo fermare tutto questo».

JB Pritzker, governatore democratico dell’Illinois, ha dichiarato: «Siamo in un momento precario. Se non fermiamo tutto questo ora, se non aboliamo l’ICE di Trump per assicurarci di avere una forza addestrata che segua la legge, la situazione esploderà in qualcosa di veramente terribile. Lo è già, ma potrebbe peggiorare enormemente».