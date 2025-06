Elon Musk visibilmente sotto l’influenza di droghe nell’Oval Office – VIDEO

Elon Musk was tripping balls on Ketamine, magic mushrooms & Adderall all at the same time today 🙀 pic.twitter.com/wlLDBKDxbT — (((The Taiji Reporter)))🐬🇺🇦 (@TheTaijiNews) May 30, 2025

Venerdì scorso, durante una cerimonia di commiato nello Studio Ovale che segnava la fine del suo ruolo formale con l’amministrazione Trump come capo del DOGE (Department of Government Efficiency), Elon Musk ha reagito con veemenza a una domanda riguardante un articolo del New York Times. Il quotidiano aveva appena pubblicato un report esplosivo in cui si sosteneva che Musk avesse fatto uso frequente di ketamina durante la campagna elettorale del 2024.

Interrogato dal giornalista di Fox News Peter Doocy proprio su queste accuse – Musk apparso visibilmente alterato come si vede chiaramente dal video qui in pagina – ha interrotto la domanda e ha attaccato la testata: “Il New York Times. È la stessa pubblicazione che ha vinto un Pulitzer per false notizie sul Russiagate?” ha chiesto retoricamente. “Andiamo avanti,” ha poi aggiunto, chiudendo la questione.

Le dichiarazioni di Musk sono arrivate lo stesso giorno in cui il New York Times ha dettagliato il presunto uso di ketamina da parte dell’imprenditore – sostanza che può avere impieghi sia ricreativi che medici – fino a una volta al giorno nel corso del 2024. Secondo il quotidiano, che cita fonti anonime, Musk avrebbe confidato a persone a lui vicine di aver assunto ketamina così frequentemente da averne risentito a livello vescicale. L’articolo menzionava anche un uso occasionale di ecstasy e funghi allucinogeni.

La notizia del presunto uso di sostanze e il video che lo mostra in condizioni decisamente sballate nello Studio Ovale hanno gettato un’ombra sulla sua festa d’addio alla Casa Bianca, rendendo l’evento inevitabilmente sottotono e alimentando speculazioni sulla sua dipendenza da droghe.

Tuttavia, il giorno seguente, sabato, Musk ha utilizzato la sua piattaforma X (precedentemente Twitter) per smentire categoricamente le accuse. Ha scritto: “NON sto prendendo droghe”, specificando di aver “provato ketamina su prescrizione qualche anno fa” ma di non averla “più assunta da allora”. Ha concluso accusando il New York Times di aver mentito, scrivendo falsità.

Questo scambio di accuse e smentite si inserisce quindi in un contesto già delicato, con Musk che annunciava la fine del suo incarico come “Dipendente Governativo Speciale” mentre emergevano queste pesanti illazioni sul suo stile di vita e sulla sua salute.