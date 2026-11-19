Elon Musk prende le distanze dal movimento Make America Great Again. Mercoledì l’uomo più ricco del mondo ha negato di essere un militante Maga, smentendo di fatto l’allineamento totale a Donald Trump che aveva segnato la sua azione politica dal 2024 in poi.
«Non sono MAGA», ha tagliato corto Musk intervenendo al summit DealBook del New York Times. Un paradosso evidente, visto che parlava in videocollegamento proprio dalla Cina, dove si trova insieme ad altri top manager americani al seguito del presidente nel suo viaggio in Asia.
«Non so nemmeno bene cosa voglia dire MAGA», ha aggiunto il numero uno di SpaceX e Tesla, «ma se significa ubbidire ciecamente alla linea del Partito Repubblicano, allora non fa proprio per me».
Una retromarcia clamorosa rispetto al comizio del 2024 al Madison Square Garden, quando lo stesso Musk arringava la folla proclamando: «Non sono solo MAGA. Sono un MAGA oscuro, gotico».
Nel corso di un’intervista di quarantacinque minuti con l’editorialista Andrew Ross Sorkin, Musk si è spinto oltre, arrivando ad auspicare un equilibrio dei poteri a Washington diviso tra democratici e repubblicani, perché «ci sono aspetti positivi e negativi in entrambi gli schieramenti».
Nel suo intervento ha poi toccato altri dossier caldi: ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy di «mentire» sulle limitazioni all’uso del sistema satellitare Starshield; ha difeso Jensen Huang, l’amministratore delegato appena estromesso da Nvidia; e ha sorprendente riabilitato Anthropic, dichiarando che nessuno dei dirigenti incontrati nella società di intelligenza artificiale ha fatto scattare il suo «rilevatore di malvagità».
Interrogato sulle pesanti critiche rivolte in passato all’azienda rivale, Musk ha spiegato che, prima di accettare di affittarle potenza di calcolo, ha voluto verificare di persona: «Sono andato a parlare con parecchia gente in Anthropic, non ho firmato l’accordo a scatola chiusa. Per quanto ho potuto vedere finora, mi sembrano persone perbene e di principio, scrupolose e attente al futuro».
Sul fronte politico, però, il bilancio è amaro. Dopo aver staccato assegni per almeno 250 milioni di dollari di tasca propria per riportare Trump alla Casa Bianca nel 2024, nelle recenti elezioni di metà mandato Musk ha bruciato quasi mezzo miliardo di dollari per sostenere i candidati repubblicani, incassando una raffica di sconfitte.
Al DealBook ha ammesso il fallimento dell’operazione, confessando di sentirsi «piuttosto stupido» per aver investito una somma simile — la più alta mai spesa da un singolo finanziatore non candidato nella storia americana. «È la prova che in America le elezioni non si vincono solo con i soldi», ha riconosciuto. «Potessi tornare indietro, spenderei molto meno».
Elon Musk Paints Himself as Political Moderate, Says He Is ‘Not MAGA’
Il rapporto tra Musk e Trump resta d’altronde un’altalena continua. All’inizio del secondo mandato presidenziale, nel 2025, il fondatore di Tesla aveva guidato per centottanta giorni il cosiddetto Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), prima di sbattere la porta in seguito a uno scontro frontale con il presidente.
La rottura aveva toccato l’apice nel giugno di quell’anno, quando Musk aveva scritto sul suo social network: «È ora di sganciare la vera bomba: @realDonaldTrump è nei file di Epstein. Ecco il vero motivo per cui non vengono resi pubblici».
Poi era tornato il sereno, proprio come ai tempi in cui Musk era di casa nello Studio Ovale e alle riunioni di governo, sfoggiando davanti alle telecamere i cappellini con la scritta Make America Great Again o Trump aveva ragione su tutto.