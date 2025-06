Guerra totale tra Musk e Trump

La tregua è finita. Elon Musk, a pochi giorni dall’addio formale all’amministrazione Trump, scatena una guerra totale contro il Presidente e la sua controversa legge di spesa. Un'”abominazione disgustosa”, tuona Musk sulla sua piattaforma X, un mostro legislativo che, a suo dire, “manderà in bancarotta l’America”. L’appello ai suoi oltre 200 milioni di follower è perentorio, un grido di battaglia digitale: “CHIAMATE I VOSTRI RAPPRESENTANTI, UCCIDETE LA LEGGE!”. È l’inizio di un attacco frontale, con decine di post al vetriolo in un solo giorno, da parte di chi fino a poco prima era considerato un alleato chiave della Casa Bianca.

Il Presidente della Camera, Mike Johnson, tenta goffamente di arginare la furia di Musk, definendo le sue critiche “completamente sbagliate” e rivelando un tentativo di chiamata telefonica andato a vuoto. Ma il titano della tecnologia non si placa, replicando sprezzante che “nessuno che legga davvero la legge dovrebbe riuscire a digerirla” e chiedendo una nuova proposta che non faccia esplodere il già gigantesco deficit. La risposta di Johnson è lapidaria: “Non c’è tempo”.

Ma lo scontro pubblico sulla legge di spesa è solo la punta avvelenata dell’iceberg di una frattura ben più profonda, una vera e propria faida che si consuma tra il visionario imprenditore e l’amministrazione Trump. Fonti vicine a entrambi i protagonisti descrivono un crescente, insanabile dissidio su una serie di mosse recenti. Musk è privatamente furibondo per i tagli al credito d’imposta sui veicoli elettrici, una pugnalata diretta alla sua Tesla, che ora, in un clamoroso dietrofront rispetto a posizioni passate dello stesso Musk, si oppone strenuamente, paventando minacce all'”indipendenza energetica americana”.

L’ira di Musk si estende come un’ombra anche sugli accordi sull’intelligenza artificiale, che vedono l’amministrazione Trump favorire la rivale OpenAI, escludendo la sua neonata start-up nel campo dell’IA. Un affronto intollerabile. A ciò si aggiunge la “profonda delusione” per il ritiro della nomina di un suo fedelissimo alleato alla guida della NASA, percepito come un altro tradimento. Persino la politica commerciale è diventata terreno di scontro aperto, con Musk che non ha esitato a insultare pubblicamente importanti consiglieri di Trump.

La Casa Bianca, di fronte a questa tempesta mediatica scatenata dall’ex consigliere, sceglie il silenzio. Non una parola. È la cronaca di un’alleanza strategica finita nel peggiore dei modi, trasformatasi in un amaro divorzio e ora in una guerra pubblica senza esclusione di colpi, combattuta a suon di post e accuse al veleno sul palcoscenico globale dei social media.