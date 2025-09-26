Hegseth: resa dei conti a Quantico

Un ordine come un fulmine a ciel sereno, senza preavviso né agenda. Il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha convocato d’urgenza tutti i generali e gli ammiragli del paese per una riunione martedì mattina vicino a Washington, cogliendo di sorpresa i vertici militari e suscitando un’evidente preoccupazione tra i ranghi.



Diversi alti ufficiali hanno dichiarato di non essere stati informati dello scopo dell’incontro, che si terrà presso la base dei Marines di Quantico, in Virginia. “Il Segretario alla Guerra si rivolgerà ai suoi leader militari all’inizio della prossima settimana”, si è limitato a dichiarare il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, usando il titolo quasi ottocentesco riesumato da un ordine esecutivo del presidente Trump.

Le speculazioni sul motivo della convocazione sono molteplici: dalla presentazione di una nuova Strategia di Difesa Nazionale, che dovrebbe enfatizzare la protezione dell’emisfero occidentale, a una completa riorganizzazione del Pentagono. Un alto funzionario ha tentato di minimizzare, parlando di “questioni gestionali”, ma il nervosismo tra i militari è palpabile. “Onestamente, non ne ho idea. Deve essere qualcosa di significativo”, ha confidato uno dei generali convocati. “Non ne so molto, se non che sta accadendo”, ha aggiunto un altro. La perplessità è aggravata dal fatto che la convocazione con scarso preavviso ha costretto i comandi di tutto il mondo a stravolgere le loro agende.

Questo nervosismo non nasce dal nulla. Da quando è arrivato al Pentagono a gennaio, Hegseth, ex maggiore della Guardia Nazionale e noto conduttore di Fox News, ha agito come un vero e proprio commissario politico. Ha già epurato una lunga serie di capi militari, tra cui il Capo di Stato Maggiore congiunto, Generale CQ Brown Jr., e il direttore della Defense Intelligence Agency, Generale Jeffrey A. Kruse.

Inoltre, a maggio ha emesso un memorandum che ordina un taglio drastico del numero di generali e ammiragli, una mossa vista da molti come un tentativo di indebolire la gerarchia tradizionale. Lo stesso Trump ha cercato di gettare acqua sul fuoco, descrivendo l’incontro come un “normale raduno”, ma le sue parole non hanno rassicurato nessuno.

Il tutto avviene mentre le forze armate americane sono sotto enorme pressione. Il loro ruolo si sta espandendo in modo controverso nel Mar dei Caraibi, con attacchi aerei contro presunti narcotrafficanti, una missione tipicamente di polizia. Allo stesso tempo, il Pentagono cerca di rafforzare la sua postura nel Pacifico per contenere la Cina, mentre droni e aerei russi continuano a violare lo spazio aereo della NATO. A questo si aggiunge l’impiego crescente della Guardia Nazionale nelle città americane.

La sensazione, a Washington, è che la convocazione di Quantico non sia un incontro di routine, ma il possibile atto finale di una scalata ostile al cuore del potere militare americano.