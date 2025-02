Hegseth, dilettante allo sbaraglio. Il n.1 del Pentagono rinnega se stesso

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha sollevato forti perplessità giovedì dopo aver ritrattato alcune delle sue dichiarazioni sull’Ucraina, rilasciate il giorno precedente, escludendo esplicitamente l’ingresso di Kiev nella NATO.

Nick Schifrin, corrispondente per gli affari esteri e la difesa della PBS, ha riportato le dichiarazioni di Hegseth durante una conferenza stampa al vertice NATO di Bruxelles. Su X, Schifrin ha scritto: “ULTIMA ORA: @SecDef ritrattata la sua affermazione di ieri secondo cui un accordo negoziato difficilmente porterà l’Ucraina nella NATO”. Ha poi citato le parole di Hegseth, ex conduttore di Fox News, che ha dichiarato:

“Questi negoziati sono guidati da Donald Trump. Tutto è sul tavolo. Nelle sue conversazioni con Vladimir Putin e Zelensky, sarà lui, in qualità di leader del mondo libero, a decidere cosa permettere e cosa no. Non salirò su questo podio per anticipare le scelte del Presidente Trump, né per dire cosa sarà incluso o escluso, quali concessioni verranno fatte o meno”.

Le dichiarazioni di Hegseth del giorno precedente avevano già suscitato clamore, quando aveva affermato che “il ritorno ai confini dell’Ucraina pre-2014 è un obiettivo irrealistico”, aggiungendo che l’ingresso di Kiev nella NATO era altamente improbabile.

Dopo la sua marcia indietro, Hegseth è stato pesantemente criticato da analisti ed esperti, che lo hanno accusato di aver concesso vantaggi alla Russia senza ottenere nulla in cambio.

Mark Antonio Wright del National Review ha commentato: “Il Segretario alla Difesa aveva incluso l’idea che l’adesione dell’Ucraina alla NATO fosse ‘irrealistica’ nei suoi discorsi preparati. Un disastro amatoriale da parte di @PeteHegseth e del suo staff”.

Shashank Joshi, analista di The Economist, ha aggiunto: “L’inesperienza di Hegseth è già evidente. Ha concesso pubblicamente una serie di vantaggi a Mosca prima ancora che i negoziati iniziassero, per poi dover smentire se stesso, ammettendo di non avere l’autorità per farlo”.

L’ex collaboratore di Obama e podcaster Tommy Vietor è stato ancora più duro: “Un errore colossale di Hegseth. Non si può tornare indietro dopo aver dichiarato che l’Ucraina non entrerà nella NATO e non riacquisterà i territori persi nel 2014. Ha praticamente firmato un assegno in bianco per Putin, che è già stato incassato. Forse la prossima volta evitiamo di nominare un ex conduttore di Fox News come Segretario alla Difesa?”

Nel frattempo, anche Donald Trump ha fatto scalpore con le sue dichiarazioni a Fox News. Parlando dell’Ucraina, ha detto: “Potrebbero trovare un accordo, oppure no. Potrebbero diventare russi un giorno, oppure no.” Tuttavia, durante un incontro nello Studio Ovale giovedì, il presidente ha anche garantito che gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina continueranno “a tempo indeterminato”.