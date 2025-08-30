“I dazi di Trump sono illegali”: una corte d’appello Usa gela la Casa Bianca

Una corte d’appello federale ha stabilito che la maggior parte degli imponenti dazi imposti dall’amministrazione Trump sono illegali. Tuttavia, i giudici hanno concesso alla Casa Bianca una tregua, lasciando le tariffe in vigore fino al 14 ottobre per dare al governo la possibilità di presentare ricorso alla Corte Suprema.

Con una sentenza emessa venerdì con 7 voti a favore e 4 contrari, la corte ha confermato una decisione precedente che riteneva i dazi imposti da Trump un abuso della sua autorità presidenziale. La questione era stata sollevata originariamente da alcune aziende americane danneggiate dalle tariffe, che avevano portato il caso davanti alla Corte per il Commercio Internazionale. Quest’ultima, a maggio, aveva già stabilito che Trump non aveva l’autorità di usare la legislazione sui poteri economici di emergenza per imporre tasse a livello mondiale senza l’esplicito consenso del Congresso.

La corte d’appello ha concordato, scrivendo nella sua sentenza di non riuscire a “discernere alcuna chiara autorizzazione del Congresso” che permettesse all’amministrazione Trump di usare giustificazioni come l’importazione di Fentanyl per imporre dazi generalizzati a paesi come il Canada e la Cina attraverso una serie di ordini esecutivi.

Questa decisione colpisce al cuore una delle politiche fondamentali della Casa Bianca di Trump e, se confermata dalla Corte Suprema, potrebbe complicare diversi accordi commerciali negoziati dagli Stati Uniti con paesi che cercano di ridurre la loro esposizione alle tariffe. “Questa sentenza getta un’enorme chiave inglese negli ingranaggi della politica dei dazi di Trump e aggiungerà un’altra enorme dose di incertezza al panorama commerciale globale”, ha commentato Eswar Prasad, professore di economia alla Cornell University.

Se i dazi imposti da Trump in base ai poteri di emergenza venissero definitivamente annullati, gli Stati Uniti perderebbero anche centinaia di miliardi di dollari di entrate su cui contavano per limitare l’impatto sul bilancio dei loro imponenti tagli fiscali. Va precisato che la sentenza non riguarda i dazi settoriali imposti su prodotti come acciaio e automobili, che si basano su leggi commerciali diverse.

Poco dopo la sentenza, Trump ha reagito sui social media, sottolineando che i dazi restano in vigore e accusando la corte d’appello di essere “altamente partigiana”. “Se le fosse permesso di restare in vigore, questa decisione distruggerebbe letteralmente gli Stati Uniti d’America”, ha scritto. “Dovremmo tutti ricordare che i DAZI sono lo strumento migliore per aiutare i nostri lavoratori e sostenere le aziende che producono fantastici prodotti MADE IN AMERICA”.

Trump ha anche confermato che l’amministrazione farà ricorso, esortando i giudici della Corte Suprema ad “aiutare” a mantenere in vigore le tariffe.