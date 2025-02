Inquietante: Trump criticato da destra e sinistra per il post in cui dichiara che “chi salva il suo paese non viola alcuna legge”

Gli opinionisti politici e i media di entrambi gli schieramenti hanno criticato il Presidente Donald Trump per un post su Truth Social e X in cui ha scritto: “Chi salva il proprio Paese non viola alcuna legge”.

Trump ha postato la dichiarazione su Truth Social prima di inviare lo stesso messaggio ai suoi follower su X.

“Chi salva il suo Paese non viola alcuna legge”, ha scritto sabato senza virgolette, attribuzione, riferimento o contesto, forse riferendosi a coloro che sostengono che i suoi licenziamenti di massa abbiano violato la legge. L’osservazione arriva dopo settimane di collaborazione con il miliardario Elon Musk e il suo ufficio DOGE per ridurre la burocrazia federale attraverso tagli ai costi che hanno incluso licenziamenti che molti sostengono siano stati motivati politicamente.

I critici sui social media si sono affrettati a suggerire che Trump voglia diventare un “dittatore” dopo i suoi nuovi commenti.

La frase deriverebbe dal film Napoleone del 1970 con Rod Steiger, intitolato Waterloo, in cui si vede Napoleone Bonaparte giustificare la sua dittatura.