JD Vance: “Pronto a fare il presidente se, Dio non voglia, accade qualcosa a Trump”

Il vicepresidente americano JD Vance ha dichiarato giovedì a USA Today di essere pronto a prendere il comando “se, Dio non voglia”, il presidente 79enne Donald Trump dovesse morire o essere impossibilitato a governare.

La domanda, posta da una giornalista della Casa Bianca, era diretta: visto che il presidente è una delle persone più anziane mai entrate in carica, “è pronto ad assumere il ruolo di comandante in capo? E perché gli americani dovrebbero fidarsi di lei?”.

Vance ha risposto cercando di bilanciare le sue parole. Da un lato, ha elogiato senza sosta la salute del presidente: “Ho ricevuto un’ottima formazione sul campo in questi ultimi 200 giorni, ma devo anche dire che il presidente è in una salute incredibile. Ha un’energia straordinaria. È l’ultima persona ad andare a dormire la notte e la prima a svegliarsi e a fare telefonate al mattino”.

Dall’altro, ha confermato la sua preparazione: “Certo, possono sempre succedere delle cose, delle terribili tragedie. Ma sono molto fiducioso che il presidente sia in ottima forma e porterà a termine il suo mandato. E se, Dio non voglia, dovesse accadere una tragedia, non riesco a pensare a una formazione migliore di quella che ho ricevuto in questi 200 giorni”.

Le parole di Vance arrivano in un momento in cui, sia tra i conservatori che tra i liberali, cresce la preoccupazione per la salute di Trump. Negli ultimi mesi, le foto di un grande livido sulla sua mano e il gonfiore alle gambe hanno alimentato molte speculazioni. La Casa Bianca ha risposto ufficialmente, affermando che un esame medico ha rivelato una “insufficienza venosa cronica, una condizione benigna e comune” per le persone della sua età, escludendo problemi più gravi.

A lanciare l’allarme più forte è stato, a sorpresa, un commentatore pro-Trump come Alex Jones, fondatore di Infowars. “Sta declinando sempre più velocemente”, ha dichiarato, paragonando il presidente a “una lampadina che sta per spegnersi”. Jones ha aggiunto: “Ha le caviglie estremamente gonfie, non è un buon segno per il cuore. Prevedo che Trump avrà un qualche tipo di collasso entro i prossimi 12 mesi, se continua di questo passo”.