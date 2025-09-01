La Casa Bianca nasconde il vero stato di salute di Trump?

La foto che pubblichiamo è un evidente documento di quanto seria sia la condizione medica del presidente, che non appare in pubblico dal 25 agosto. Il pool di giornalisti accreditati alla White House è tenuto alla larga da giorni, nessuna spiegazione ufficiale ma di fatto il presidente degli Stati Uniti non viene concesso ai media.



Tra i primi pareri: probabilmente Trump soffre di una incapacità (temporanea?) di parlare, forse dipendente da un attacco ischemico transitorio (TIA). Un attacco ischemico transitorio è un episodio di disfunzione neurologica che avviene quando il flusso di sangue al cervello viene bloccato. Insomma, un ictus. Su X il mistero della salute di Trump ha già migliaia di post, con l’hashtag #TrumpHealthCrisisCoverup

Un sito vicino al movimento MAGA ha pubblicato una foto di Trump al suo resort di golf in Virginia, con un amico, che la maggior parte dei nerd della rete trova truccata (sorriso tirato, occhi socchiusi, etc):

Le speculazioni sulla sua salute sono aumentate notevolmente nell’ultima settimana, dopo che Trump non è stato visto in pubblico per diversi giorni, lasciando molti a chiedersi dove fosse e se gli fosse successo qualcosa.

La salute del 79enne Commander in Chief è stato recentemente messo in discussione dopo che è stato fatto notare che non si era fatto vedere in pubblico dalla riunione di gabinetto di mercoledì, e che il suo programma del fine settimana era stato completamente svuotato da impegni da allora.

Alcuni hanno anche trovato strano il commento del vicepresidente JD Vance sull’essere pronto a rimpiazzare Trump, in un’intervista rilasciata mercoledì a USA Today.