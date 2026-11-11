Miller, il Darth Vader della Casa Bianca

di Luca Ciarrocca

Lunedì Stephen Miller è sceso dal piano di sopra della West Wing all’ufficio d’angolo che da decenni spetta al capo di gabinetto, in fondo al corridoio che porta allo Studio Ovale. Per mesi Susie Wiles, la donna di ghiaccio, ex chief of staff, aveva provato a frenare la feroce crociata xenofoba di Miller contro gli immigrati. Ha perso su tutta la linea. E ha gettato la spugna. Il Darth Vader dell’amministrazione sarà nei prossimi due anni il «presidente de facto», secondo Sarah Matthews, sua collaboratrice al 1600 Pennsylvania Avenue nel primo mandato, mentre Trump – dice – coltiverà la tardiva passione per gli archi di trionfo e la toponomastica in chiave America First.

—> continua a leggere