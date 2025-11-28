Morta la soldatessa colpita nell’attentato vicino alla Casa Bianca

Washington – Sarah Beckstrom, la soldatessa ventenne della Guardia Nazionale presa di mira da un attentatore a Washington mercoledì, è morta. Ad annunciarlo è stato il presidente Donald Trump durante una videoconferenza per il Ringraziamento con i militari.

“È appena morta”, ha dichiarato Trump, con tono accorato. “Non è più con noi. Ora ci guarda dall’alto. È stata selvaggiamente aggredita, è morta”. Il presidente ha aggiunto che l’altra vittima dell’attacco, un collega militare, “sta lottando tra la vita e la morte”.

La morte della Beckstrom fa scattare l’accusa di omicidio di primo grado

Intanto, la seconda vittima dell’attacco, Andrew Wolfe, 24 anni, rimane in condizioni critiche.

La morte della soldatessa Beckstrom comporta che il sospetto, Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, verrà molto probabilmente incriminato per omicidio di primo grado. L’US attorney di Washington D.C., Jeanine Pirro, aveva infatti dichiarato che avrebbe perseguito questa accusa nel caso una delle vittime fosse deceduta in seguito all’aggressione.

Per sostenere la sua tesi, il presidente ha mostrato alla nazione la foto del sospetto autore della sparatoria e un’immagine di persone ammassate su un aereo in Afghanistan durante il controverso ritiro delle truppe americane. “Questo è ciò che abbiamo avuto con l’amministrazione Biden”, ha commentato.

Parlando del presunto assassino, Trump ha usato un linguaggio colloquiale e duro: “È impazzito. Dico, è diventato matto. E questo succede troppo spesso con queste persone”.