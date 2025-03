Musk fuori controllo: “Hitler non ha ucciso milioni di persone”

Il miliardario Elon Musk, recentemente nominato responsabile del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE) e noto per aver licenziato migliaia di dipendenti pubblici, giovedì ha condiviso uno scandaloso e inquietante messaggio controverso su X, affermando che “non fu Hitler a uccidere milioni di persone, ma i dipendenti pubblici”.

Il post originale diceva: “Stalin, Mao e Hitler non hanno ucciso milioni di persone. Sono stati i loro dipendenti pubblici”.

Il repost di Musk, ora apparentemente cancellato, ha scatenato dure reazioni sia dai sindacati che dalla Anti-Defamation League, un’organizzazione che combatte l’antisemitismo.

Lee Saunders, presidente del sindacato americano che rappresenta dipendenti statali e municipali, ha risposto con forza:

“I lavoratori del servizio pubblico americano – infermieri, insegnanti, vigili del fuoco, bibliotecari – hanno scelto di proteggere la salute e la sicurezza delle nostre comunità invece di arricchirsi. Non sono certo assassini genocidi, come sembra suggerire l’uomo più ricco del mondo. Elon Musk e i miliardari al governo non hanno idea delle difficoltà quotidiane delle persone comuni, ed è per questo che sono disposti a tagliare con leggerezza posti di lavoro, Medicaid, la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria”.

Anche l’Anti-Defamation League ha definito il post di Musk “profondamente inquietante e irresponsabile”, sottolineando la pericolosità di diffondere questo tipo di messaggi vista la vastissima audience dell’imprenditore, che conta oltre 219 milioni di follower su X.

La polemica è esplosiva perché paragona implicitamente i dipendenti federali ai responsabili di alcuni dei peggiori crimini della storia moderna. Hitler, leader nazista, causò la morte di sei milioni di ebrei durante l’Olocausto e milioni di altre vittime civili nella Seconda guerra mondiale. Stalin è responsabile della morte di un numero stimato tra i sei e i nove milioni di cittadini sovietici, uccisi per esecuzioni, fame e internamento. Mao Zedong, leader del Partito Comunista cinese, con le sue politiche provocò tra i 30 e i 45 milioni di morti per carestie e malattie.

Questa controversia avviene in un clima già teso, in cui le decisioni di Musk contro i dipendenti pubblici hanno alimentato proteste soprannominate “Tesla Takedown”, durante le quali numerosi proprietari di auto Tesla sono stati molestati, le loro auto imbrattate con le svastiche e concessionarie vandalizzate in varie parti degli Stati Uniti.

Già a gennaio, Musk era finito al centro di polemiche per un gesto pubblico interpretato come un saluto nazista, avvenuto durante un evento all’Inauguration del presidente Donald Trump.