Tagliare la burocrazia: Clinton e Gore fecero molto meglio di Trump e Musk

Immaginate un governo che decide di rivoluzionare sé stesso, utilizzando competenze aziendali e tecnologie all’avanguardia per snellire la burocrazia federale. Un’amministrazione che offre buyout a milioni di dipendenti pubblici e taglia i costi per risanare il bilancio. Potrebbe sembrare la controversa campagna di riduzione dei costi guidata dal miliardario Elon Musk sotto l’amministrazione Trump. In realtà, il più grande tentativo di riforma del governo federale nella storia moderna risale a 30 anni fa, sotto un presidente democratico: Bill Clinton, con la sua iniziativa “Reinventing Government”, guidata dal vicepresidente Al Gore.

Musk ha recentemente cercato di associarsi a quell’iniziativa, definendo le sue azioni simili alle politiche di Clinton/Gore degli anni ’90. Tuttavia, il progetto di Clinton era quasi l’opposto dell’approccio caotico e improvvisato di Musk. Autorizzato da una legislazione bipartitica, il progetto “Reinventing Government” lavorò lentamente per anni, coinvolgendo i dipendenti federali nel ripensare i propri ruoli e identificando inefficienze. Al contrario, l’amministrazione Trump, sotto l’influenza di Musk, ha licenziato migliaia di dipendenti federali senza preavviso, offrendo programmi di dimissioni non autorizzati dal Congresso e svuotando agenzie senza un’adeguata autorizzazione legislativa.

Elaine Kamarck, che guidò il progetto negli anni ’90, ha sottolineato che l’iniziativa di Clinton mirava a far funzionare meglio il governo a costi inferiori, senza creare una crisi costituzionale. Al contrario, l’attuale sforzo di Musk e Trump si concentra esclusivamente sui tagli, senza considerare le conseguenze a lungo termine. Il progetto di Clinton coinvolse 400 dipendenti federali, introdusse metriche di performance simili a quelle del settore privato e promosse l’uso di nuove tecnologie, come l’internet, che portarono alla creazione di servizi come la dichiarazione dei redditi elettronica.

Inoltre, l’amministrazione Clinton collaborò con il Congresso per offrire buyout di $25.000 ai dipendenti federali, eliminando oltre 400.000 posizioni tra il 1993 e il 2000 attraverso partenze volontarie, attriti e un numero relativamente piccolo di licenziamenti. Tuttavia, come ha osservato Don Kettl, professore di politiche pubbliche, questi tagli non portarono a risparmi significativi, poiché il governo dovette assumere appaltatori per sostituire i dipendenti usciti. Kettl teme che lo stesso accadrà con i tagli di Musk e Trump.

Chris Edwards del Cato Institute ha evidenziato che la differenza chiave tra l’iniziativa di Clinton e l’attuale campagna di Musk è il coinvolgimento del Congresso. Clinton ottenne l’approvazione del Congresso per $3,6 miliardi di tagli, mentre Trump e Musk hanno fatto solo vaghe promesse di sottoporre i loro tagli al Congresso. Senza tale coinvolgimento, i risparmi saranno effimeri e i cambiamenti non saranno permanenti.

Kamarck ha stimato che il progetto di Clinton abbia generato risparmi per $146 miliardi, una cifra considerevole ma ancora piccola rispetto al bilancio federale. Ha criticato l’approccio frettoloso e poco collaborativo di Musk, guidato da un team di giovani esterni, sottolineando che i fallimenti nel governo federale hanno conseguenze molto più gravi rispetto al settore privato. “Temevamo di rovinare le cose, e non credo che questi ragazzi ne siano abbastanza preoccupati,” ha concluso Kamarck.