Arrivano i cappelli ‘Trump 2028’, così si prepara a rimanere al potere

Un’immagine della riunione nello Studio Ovale mostra il presidente che appoggia i cappelli “Trump 2028” sulla scrivania Resolute proprio di fronte ai leader democratici. La foto è trapelata su Truth Social e Trump l’ha condivisa martedì sera tardi, poco prima che l’orologio battesse la mezzanotte, segnando il primo shutdown del governo federale da dicembre 2018.



La foto – un setting preparato con cura dagli strateghi del marketing politico della Casa Bianca (con Trump in testa) – ritrae il Presidente mentre fa un gesto verso il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer e il suo omologo alla Camera Hakeem Jeffries durante le discussioni pe eveitare lo shutdown, insieme al Presidente della Camera Mike Johnson e al leader della maggioranza al Senato John Thune.

“Non ha cercato di porgerci il cappello “Trump 2028″. Sono semplicemente apparsi casualmente nel bel mezzo della riunione, sulla scrivania. È stata la cosa più strana di sempre”, ha detto Hakeem Jeffries alla CNN martedì sera. Il presidente ha affermato più volte che avrebbe preso in considerazione l’idea di candidarsi per un terzo mandato, il che violerebbe la Costituzione degli Stati Uniti instaurando di fatto un regime autocratico, ipotesi sostenuta da una larga fetta del movimento MAGA, e soprattutto da Steve Bannon.