Trump demolisce la Casa Bianca

Le squadre di demolizione hanno iniziato lunedì ad abbattere una porzione della Casa Bianca per far posto alla sala da ballo a lungo desiderata dal presidente Donald Trump, malgrado la promessa che l’intervento da 250 milioni di dollari non avrebbe “interferito” con l’edificio storico.

I lavori hanno interessato una sezione dell’Ala Est (la East Wing): un escavatore ha squarciato la struttura, come mostra una foto condivisa con il Washington Post (vedi sotto) e come confermano due testimoni che hanno parlato in anonimato. Un gruppo di persone, tra cui agenti del Secret Service, si è fermato sui gradini del Dipartimento del Tesoro per osservare l’operazione. I rumori del cantiere erano udibili in tutto il complesso, anche se le recinzioni ne impedivano la vista al pubblico. Il Dipartimento del Tesoro, anzi, ha intimato ai dipendenti di non condividere le foto della demolizione dopo che le immagini di macchinari edili che smantellavano la facciata dell’edificio sono diventate virali online.

La sede centrale del Tesoro si trova accanto all’Ala Est della Casa Bianca, offrendo ai dipendenti un posto in prima fila per assistere alla costruzione della sala da ballo del Presidente Trump. “Mentre i lavori di costruzione procedono nel complesso della Casa Bianca, i dipendenti dovrebbero astenersi dal scattare e condividere fotografie del complesso, inclusa l’ala est, senza la previa autorizzazione dell’Ufficio Affari Pubblici”, ha scritto lunedì sera un funzionario del Tesoro in un’e-mail ai dipendenti del dipartimento.