Trump evoca lo spettro del terzo impeachment

In un teso incontro con i vertici del partito, Donald Trump ha lanciato un avvertimento che suona come un ultimatum: se il prossimo novembre i Repubblicani dovessero perdere il controllo del Congresso, per lui si aprirebbero inevitabilmente le porte di un terzo impeachment. Una minaccia che arriva in una data carica di simbolismo: oggi ricorre infatti il quinto anniversario di quel 6 gennaio che portò alla sua seconda messa in stato di accusa.

Esattamente cinque anni fa, il cuore della democrazia americana veniva travolto dai sostenitori del tycoon. Alimentati dalla retorica del “voto rubato”, in molti tentarono di bloccare il passaggio di poteri a Joe Biden; secondo i procuratori federali, l’obiettivo di alcuni assalitori era addirittura quello di sequestrare e uccidere i membri del Congresso. L’America e il mondo assistettero a scene surreali: parlamentari costretti a indossare maschere antigas, mentre le stanze del potere venivano invase e gli agenti della sicurezza erano costretti a estrarre le armi all’interno delle aule legislative.

Joe Biden definì quell’assalto — costato diverse vite e il ferimento di oltre cento agenti — una vera e propria insurrezione. Nancy Pelosi parlò di “tentato colpo di Stato” e di “atti di sedizione”, giurando che la giustizia avrebbe fatto il suo corso. Eppure, il secondo impeachment di Trump si concluse con un nulla di fatto in Senato, e i 1.600 indagati della più grande inchiesta federale della storia hanno beneficiato di un “colpo di spugna” generale una volta che il leader repubblicano è tornato alla Casa Bianca.

Ma il passato è tornato a bussare alla porta proprio alla vigilia di Capodanno, quando i repubblicani al Congresso hanno reso pubblica la testimonianza di Jack Smith. L’ex procuratore per i crimini di guerra ha dichiarato di aver raccolto prove schiaccianti sulla cospirazione criminale orchestrata da Trump per ribaltare l’esito del voto del 2020.

“Trump è stato il fulcro e il principale responsabile di questo complotto. Crimini commessi esclusivamente nel suo interesse”, ha messo a verbale Smith. “Senza di lui, l’attacco al Campidoglio non sarebbe mai avvenuto”.