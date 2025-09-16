Trump fa causa al New York Times, chiede 15 miliardi di dollari

Il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento. Il tycoon su Truth definisce il NYT “uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio ‘portavoce’ del Partito Democratico di Sinistra Radicale”.

Ecco la notizia, riportata dall’AP:

NEW YORK (AP) – Il presidente Donald Trump ha intentato lunedì una causa per diffamazione da 15 miliardi di dollari contro il New York Times e quattro dei suoi giornalisti, secondo quanto emerge dai documenti del tribunale.

La causa, depositata presso la Corte Distrettuale della Florida, cita diversi articoli e un libro scritti da due giornalisti della testata e pubblicati nel periodo precedente alle elezioni del 2024, sostenendo che facciano “parte di un modello decennale da parte del New York Times di diffamazione intenzionale e malevola contro il presidente Trump”.

“Gli imputati hanno pubblicato tali dichiarazioni con negligenza, con la consapevolezza della loro falsità e/o con un incauto disprezzo della loro verità o falsità”, si legge nella causa.

Il New York Times non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento inviata via email martedì mattina.

In un post su Truth Social in cui annunciava la causa, Trump ha accusato il New York Times di mentire e di diffamarlo, affermando che è diventato “un vero e proprio ‘portavoce’ del Partito Democratico della Sinistra Radicale”.

Trump ha già intrapreso azioni legali contro altri media, inclusa una causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari contro il Wall Street Journal e il magnate dei media Rupert Murdoch a luglio, dopo che il giornale aveva pubblicato un articolo sui suoi legami con il facoltoso finanziere Jeffrey Epstein.