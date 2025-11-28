Trump fuori controllo: dà della “stupida” a una giornalista – VIDEO

Il presidente Donald Trump ha aggredito verbalmente una giornalista, definendola una “stupida” dopo che lei gli ha rivolto una domanda sui controlli relativi al sospettato della sparatoria contro due militari della Guardia Nazionale a Washington. Nel corso di una conferenza stampa sull’attacco, la giornalista ha fatto notare: “Le autorità statunitensi dichiarano che il sospettato ha collaborato a stretto contatto con la CIA in Afghanistan per anni, che è stato sottoposto a controlli che sono risultati puliti”.

“È impazzito. Dico, è diventato matto”, ha replicato Trump. “Succede troppo spesso con queste persone. Ma guardi, è così che entrano, stipati gli uni sugli altri. Quello è un aereo. Non c’è stato alcun controllo. Sono entrati senza verifiche e abbiamo molti altri come lui nel paese, e li faremo uscire”.

La giornalista ha quindi obiettato: “In realtà, l’ispettorato del suo Dipartimento di Giustizia ha riferito quest’anno che questi afghani portati negli Stati Uniti sono stati sottoposti a controlli approfonditi dal Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e dall’FBI. Perché allora accusa l’amministrazione Biden per ciò che quest’uomo ha fatto?”

“Perché sono loro che li hanno fatti entrare. Sei stupida? Sei una persona stupida?”, ha ribattuto seccato Trump. “Perché sono arrivati su un aereo insieme a migliaia di altre persone che non dovrebbero essere qui, e tu fai queste domande perché sei una persona stupida”. La volgarità di quest’uomo non finisce di stupire. Non è normale. Assurdo che nessuno si ribelli.