Trump inizia il secondo mandato con un tasso di gradimento ai minimi storici

Il sito 538 ha pubblicato una nuova media dei sondaggi sull’indice di gradimento del presidente Donald Trump. Analizzando gli 11 sondaggi condotti dal suo insediamento il 20 gennaio, emerge che il 50% degli americani approva il suo operato, mentre il 43% lo disapprova. Questo dato viene costantemente aggiornato sulla pagina dei sondaggi di 538.

L’indice di gradimento netto di Trump, pari a +7 punti percentuali, è uno dei più bassi mai registrati per un presidente all’inizio del mandato, fatta eccezione per Trump stesso nel suo primo mandato. Nel 2017, infatti, iniziò con un’approvazione del 44,6% e una disapprovazione del 41,4%. Per fare un confronto, George W. Bush nel 2001 registrò un gradimento netto iniziale di +28 punti, mentre Joe Biden nel 2021 partì da +22 punti.

Le prime decisioni: consenso e controversie

Nel suo primo mese alla Casa Bianca, Trump ha adottato misure che hanno suscitato reazioni contrastanti. Tra le decisioni più popolari c’è l’espulsione degli immigrati irregolari accusati di reati, una misura sostenuta dalla maggioranza degli americani. Un sondaggio di Associated Press/NORC ha rilevato che l’83% degli intervistati è favorevole all’espulsione di immigrati condannati per crimini violenti, mentre il 69% sostiene la stessa misura anche per chi si trova regolarmente nel Paese. Vi è inoltre un ampio sostegno per altre misure sull’immigrazione, tra cui la riduzione del numero di ingressi legali, la costruzione del muro al confine con il Messico e la dichiarazione di un’emergenza nazionale per la situazione migratoria.

Tuttavia, alcune scelte di Trump potrebbero generare un forte contraccolpo. Ad esempio, la grazia concessa ad alcune persone coinvolte nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 è profondamente impopolare, con appena il 21% di sostegno, secondo il sondaggio AP/NORC. Anche il ritiro dagli accordi internazionali sul clima è generalmente mal visto dall’opinione pubblica. Un sondaggio Ipsos/New York Times ha inoltre rilevato che il 55% degli americani è contrario alla proposta di revocare la cittadinanza ai bambini nati da immigrati irregolari, mentre il 41% la sostiene.

Uno scenario politico incerto

Trump inizia dunque il suo mandato con un livello di consenso che, pur positivo, è più basso rispetto ai suoi predecessori. Le sue politiche sull’immigrazione godono di ampio sostegno, ma alcune decisioni controverse potrebbero alienargli una parte dell’elettorato. Il suo secondo mandato sarà segnato da queste dinamiche, e il suo indice di gradimento potrebbe cambiare rapidamente in base alle reazioni dell’opinione pubblica alle sue mosse più divisive.