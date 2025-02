Trump legalizza la corruzione ‘made in America’

Donald Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di interrompere l’applicazione di una legge anticorruzione statunitense che impedisce agli americani di corrompere funzionari governativi stranieri per ottenere affari. “Significherà molti più affari per l’America”, ha dichiarato il presidente nello Studio Ovale dopo aver firmato lunedì un ordine esecutivo che ordina a Pam Bondi (nella foto), il procuratore generale degli Stati Uniti, di sospendere l’applicazione del Foreign Corrupt Practices Act del 1977.

“Sembra buono sulla carta, ma in [pratica] è un disastro”, ha detto Trump dell’FCPA. “Significa che se un americano va in un Paese straniero e inizia a fare affari lì legalmente, legittimamente o in altro modo, è quasi garantita un’indagine, un’incriminazione e nessuno vuole fare affari con gli americani per questo motivo”.

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che “la sicurezza nazionale del Paese dipende dal fatto che l’America e le sue aziende ottengano vantaggi commerciali strategici in tutto il mondo”. Il funzionario ha aggiunto: “Il Presidente Trump sta fermando l’applicazione eccessiva e imprevedibile della FCPA che rende le aziende americane meno competitive”.

L’ordine segna una delle politiche di applicazione più audaci emesse dall’amministrazione Trump, potenzialmente minando uno strumento critico per reprimere la cattiva condotta individuale e aziendale. La decisione ha attirato le critiche degli esperti di anticorruzione, secondo i quali l’interruzione dell’applicazione della legge danneggerebbe le aziende statunitensi che operano all’estero.

“La maggior parte delle aziende [statunitensi] apprezza il fatto che l’FCPA consenta loro di rifiutare con fermezza le tangenti, perché la maggior parte delle aziende del settore privato – ragionevolmente – considera la corruzione come un costo improduttivo”, ha scritto su X Richard Nephew, ex coordinatore anticorruzione del Dipartimento di Stato. Il funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che Bondi pubblicherà nuove linee guida per l’applicazione della legge che “promuovano la competitività americana e l’uso efficiente delle risorse federali per l’applicazione della legge”, aggiungendo che saranno riesaminate le azioni FCPA precedenti ed esistenti.

Le aziende statunitensi sono state danneggiate da una “eccessiva applicazione” della legge, poiché “viene loro vietato di impegnarsi in pratiche comuni tra i concorrenti internazionali, creando un campo di gioco non uniforme”, ha aggiunto il funzionario.