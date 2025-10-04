Trump pugno alzato e il motto “Fight, Fight, Fight”, presto moneta da 1 dollaro

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta lavorando alla emissione di una moneta commemorativa da un dollaro che raffigura il presidente Donald Trump con il pugno alzato. L’iniziativa è legata alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana, previsto per il 2026.

Il progetto, anticipato attraverso i social media dal tesoriere statunitense Brandon Beach e rilanciato dal segretario al Tesoro Scott Bessent, mostra le prime bozze della moneta. Sul dritto appare il profilo di Trump, mentre sul retro il presidente è ritratto con il pugno sollevato, sullo sfondo di una bandiera a stelle e strisce. Sopra l’immagine campeggia la scritta “Fight, Fight, Fight”, le stesse parole pronunciate dal tycoon dopo il tentato attentato durante un comizio in Pennsylvania.

Beach ha condiviso i “primi disegni” su X, specificando che ulteriori dettagli saranno diffusi “non appena terminata la paralisi del governo degli Stati Uniti causata dagli ostruzionisti”. La base giuridica per questa emissione risale al 2020, quando il Congresso approvò una legge – firmata da Trump nel corso del suo primo mandato – che autorizza il Tesoro a coniare monete da un dollaro “con disegni emblematici del semiquincentenario degli Stati Uniti”. Le monete potranno essere prodotte ed emesse nell’arco di dodici mesi a partire da gennaio 2026.