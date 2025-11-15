Tucker Carlson: “L’attentatore di Trump era un suo fan. E l’FBI ha insabbiato tutto”

Tucker Carlson sta ora apertamente affermando che l’FBI dell’era Trump – non solo quella di Biden – sta mentendo su dettagli cruciali del tentato assassinio del presidente Donald Trump a Butler, in Pennsylvania.

Questa è l’essenza, dirompente, del suo video appena rilasciato (qui sotto): cioè che la stessa leadership delle forze dell’ordine federali che ora serve nel secondo mandato di Trump — incluso il suo nuovo team all’FBI guidato da Kash Patel e Dan Bongino — sta oscurando ciò che è realmente accaduto sul tetto da dove Thomas Crooks ha quasi ucciso un ex presidente.

Carlson non sta solo sfidando le forze dell’ordine federali; sta accusando la stessa leadership della sicurezza, scelta da Trump, di aver contribuito a proteggere la verità.

L’FBI lo aveva visto arrivare

Ore prima della pubblicazione del video di Carlson, il bureau aveva rilasciato una dichiarazione preventiva, insistendo sul fatto che “non c’era alcuna prova di avvertimenti anticipati” e esortando il pubblico a “evitare speculazioni”. Che si sia trattato di una semplice difensiva burocratica o di una genuina preoccupazione sulla disinformazione è quasi irrilevante. Carlson aveva costretto l’FBI a rispondergli ancora prima di rendere pubbliche le sue argomentazioni.

Carlson dedica diversi minuti a riformulare l’identità reale di Thomas Crooks — e qui, la sua tesi è sorprendentemente solida. Attingendo dai commenti online di Crooks, dai post salvati e dalle attività d’archivio sui forum, Carlson sostiene che il ventenne non fosse un elemento di sinistra “coperto” o un radicale di Antifa, ma un giovane profondamente alienato, imbevuto della cultura cospirazionista della destra.

Indica le lodi ripetute di Crooks per gli influencer delle frange più estreme della destra, la sua fissazione per i “traditori del Deep State”, e post che descrivono Trump come “l’unico che combatte per noi”, uno schema che Carlson afferma contraddica direttamente l’inquadramento mediatico iniziale che dipingeva Crooks come politicamente “non chiaro”, sebbene citi prove che, per ragioni ignote, Crooks apparentemente si sia voltato contro Trump.

Qualunque altra cosa rimanga oscura sul tetto a Butler, Carlson insiste che l’impronta digitale di Crooks mostri una classica spirale di risentimento di destra, non un mistero. E questo, non fa che rendere più sospetta la fretta dell’FBI di sminuire il movente. Poi costruisce la sua argomentazione in ordine cronologico.

Si concentra dapprima sugli avvertimenti sul tetto andati persi. Diversi partecipanti al comizio hanno riferito di aver visto un giovane su un edificio vicino con uno zaino e un telemetro minuti prima che Trump salisse sul palco. “La gente l’ha visto”, dice Carlson. “L’hanno detto alle autorità. E non è successo niente”. Questa diventa l’affermazione fondante di Carlson: che i funzionari federali non solo non sono riusciti a proteggere Trump — hanno immediatamente iniziato a nascondere quanto gravemente avessero fallito.

Poi il giornalista evidenzia i mutamenti nelle prime descrizioni dell’FBI riguardo ai moventi e al background di Crooks. Le dichiarazioni iniziali non suggerivano motivazioni politiche; quelle successive hanno riconosciuto ricerche sia su Trump che su Biden. Carlson interpreta questi cambiamenti come prove che l’FBI stia costruendo a ritroso una narrazione piuttosto che rivelarne una.

Terzo, attacca la cronologia dell’FBI, affermando che omette i testimoni che hanno segnalato Crooks prima della sparatoria. “Perché la cronologia dell’FBI fa finta che questi testimoni non esistano?” chiede. Come al solito, Carlson usa le domande come armi — interrogativi che funzionano come accuse mentre gli permettono di smentire di starne facendo alcuna.

Ciò che eleva questo episodio oltre l’abituale diffidenza istituzionale di Carlson è chi sta accusando. Carlson prende di mira direttamente il Direttore dell’FBI nominato da Trump, Christopher Wray, e due veterani della sicurezza nazionale allineati con Trump: Kash Patel e Dan Bongino. Entrambi hanno difeso pubblicamente la gestione dell’incidente da parte dei Servizi Segreti e dell’FBI — Patel ha affermato che le agenzie “hanno seguito il protocollo corretto”, Bongino ha sostenuto che il tetto “potrebbe non essere stato una minaccia legittima in quel momento”.

Le loro difese contano politicamente. Entrambi, prima del loro attuale incarico, erano figure di spicco nei media conservatori e sono visti come “teller of truth” istituzionali proprio perché hanno servito sotto Trump — il che rende il loro endorsement della versione ufficiale particolarmente cruciale per l’FBI, e particolarmente preoccupante per Carlson. La sua implicazione fondamentale è inconfondibile: se la narrazione è imperfetta, allora è la squadra di Trump che ha contribuito a costruirla.

Carlson insomma rivolge i suoi sospetti verso l’interno, all’apparato di sicurezza di Trump. È raro che lui suggerisca che il Dipartimento di Giustizia di questa amministrazione abbia gestito male qualcosa di così consequenziale. Qui, implica l’opposto di ciò che il suo pubblico è abituato a sentire: il sistema non si è “rotto nel 2021”. Si stava già rompendo.

Carlson chiude il video con cinque domande mirate, presentate qui esattamente come lui le formula:

1 “Se i Servizi Segreti avevano avuto avvertimenti in anticipo su un individuo sospetto su un tetto, perché quegli avvertimenti sono stati ignorati?”

2 “Se più testimoni hanno visto Crooks prima della sparatoria, perché la cronologia dell’FBI fa finta che non esistessero?”

3 “Se le forze dell’ordine locali hanno sollevato preoccupazioni, perché sono state “sovrascritte” — e da chi?”

4 “Se l’FBI è sicura della sua ricostruzione, perché quella ricostruzione è cambiata così tante volte?”

5 “E la più ovvia di tutte: Chi ha beneficiato dal fallimento della sicurezza che ha quasi ucciso un ex presidente?”

Queste sono inquadrate come indagini neutrali, ma l’accusa è chiara: il governo federale — sia sotto Trump che sotto Biden — ha nascosto o distorto fatti critici su come un ventenne armato sia riuscito a portarsi a distanza di tiro da Donald Trump.